Virgo Arge tennisest juhitud elu

Eestimaise kütusefirma Jetoil omanikeringi kuuluv Virgo Arge (38) on põline Kuressaare poiss, kelle elus on võtmerolli mänginud tennis. See tõi kunagise noore Saaremaa tennisemeistri ellu nii praeguse töö kui ka eluarmastuse.



Ehkki saarlane on mandril oma töös ja tegemistes lennukas, arvab ta, et ühel heal päeval võtab ka tema pere kaasa ja kolib Saaremaale tagasi. “Selleks, et seda sammu teha, peaks mingisuguse kriitilise koguse sõpru ära rääkima, et oleks ka sotsiaalset kapitali Saaremaal rohkem, kellega töövälisel ajal aega veeta,” naljatab Virgo.

Praegu käib ta Saaremaal oma sõnul piinlikult vähe. Seda põhjusel, et peale ema-isa, sugulaste ja mõne sõbra ei ole tal lähedasemaid tuttavaid Saaremaale jäänud.

Pojale ja koerale meeldib



Samas ta vaikselt juba näeb trendi, kuidas põlised saarlased jõuavad tagasi koju, ja see on tema arvates tore tendents.

“Mulle tundub, et isegi pojale ja koerale meeldib Saaremaal rohkem kui Tallinnas, ka elukaaslane on suur Saaremaa sõber,” räägib Virgo. “Ainult tütar on veel selles eas, kus suurlinna tuled meeldivad hetkel rohkem kui Saaremaa omad.”

Virgo on sündinud ja kogu oma lapsepõlve elanud Kuressaares. “Kuna ema Luule on olnud lasteaias kasvataja ja muusikaõpetaja, siis üritas ta ka minust muusikut teha, aga see projekt tal ei õnnestunud,” tõdeb ta.

Kuna Virgol on noorem õde ja vend, siis suutis ema oma muusikalised unistused nende peal realiseerida. Virgo õde on lõpetanud klaverierialal ning vend õppinud viiulit ja trumme. Õde elab alates keskkooli lõpust Las Vegases ja vend töötab, nagu Virgogi, Tallinnas, ehkki pärast ülikooli tegutses ta põgusalt ka Kuressaares trummiõpetajana.Isa Harri elab ja töötab Kuressaares. “Isa on mul tehnikaalade esindaja, kelle mõjutusel ma mootoriga liikumisvahendites ennast lapsest peale mugavalt tunnen,” kinnitab Virgo.

Oma elukaaslase Kristiinaga kohtus Virgo Saaremaa tenniseväljakutel ja sellest ajast saati ongi teineteisele toeks oldud. “Tennises mulle segapaari mängida ei meeldi, aga kooselus läheb meil juba 16. aasta,” tunnistab Virgo ilmse uhkusega. Virgol ja Kristiinal on kaks toredat last: poeg Richard Marcus (10) ja tütar Maribel (11).

“Kristiina on mul väga mitmekülgse elu- ja spordikooliga, mistõttu saame kõiki hobisid koos harrastada,” tõdeb Virgo veel. Poeg on aga leidnud enda jaoks põlise saarlase järeltulijana purjetamise ja treenib Rein Ottosoni purjespordikoolis. Tütar tegeleb muusika, tantsimise ja kergejõustikuga.

Mis puutub Virgo töösse, siis on Jetoil AS üks suuremaid kütuse hulgimüügi ettevõtteid Eestis. Ettevõtte igapäevase juhtimisega on seotud kolm inimest, üks neist Virgo – tema vastutusalas on ostu ja müügi korraldamine. Ta nendib, et kuna tänapäeval on kütus maailmas börsikaup, siis teeb pealtnäha lihtsa äri keeruliseks õigete hetkede valimine, millal kauba ostuotsuseid teha.

Virgo teab, et hind, mis täna on turu parim, võib homme olla kalleim. Viimasel kahel aastal on maailmaturu hinnad olnud eriti kõikuvad. Et edukalt hakkama saada, peab oskama kasutada kõiki finantsmaailma instrumente hinnariskide maandamiseks.

Lisaks peab otsuseid tegema kiiresti, sest aeglasemalt toimetades võib vajalik rong juba läinud olla. “Õnneks on Jetoil Eesti kapitalil tegutsev ettevõte ning kõiki otsuseid ongi võimalik kiiresti langetada,” nendib saarlane.

Samuti on Jetoilis kokku saanud erinevate oskuste ja tugevustega inimesed, kes kollektiivina töötavad erakordselt hästi. Virgo sõnul ei pea neil paika, et saarlasi ja hiidlasi ei tohi ühte paati panna. “Omanikeringis on meil kolm saarlast, üks hiidlane ja üks põline mandrimees ning selline kooslus töötab väga hästi.”

Virgo on Jetoilis töötanud 16 aastat. Kui ta alustas müügiesindajana, siis alates 2011. aastast on ta ettevõtte juhatuse liige ja 2012. aastast kuulub ka omanikeringi.

Kütusefirmasse tööle sattumine oli Virgo jaoks heade juhuste kokkulangemine. Jetoili sattus ta läbi tennisetutvuste ja vahetult enne TTÜ majanduskooli lõpetamist. Tööl ja isiklikus elus olid tormilised ajad ning nii jäi lõputöö tegemata. 2009. aastal seadis ta aga uuesti sammud kooli ja lõpetas selle aasta hiljem. Suunaks EBS-i rahvusvahelise ärijuhtimise finantsjuhtimine. Praegu on Virgo rahul, et ta just ärijuhtimist õppis.

Eriala miinuseks peab ta aga seda, et kuigi aineid sai õpitud raamatupidamisest turunduseni, siis piisavaid teadmisi spetsialistina töötamiseks tal ei olnud, neid oleks pidanud lisaks õppima. “Siit ka noortele mõtlemisainet ärijuhtimise eriala olemusest – tead küll kõigest midagi, aga detailselt mitte midagi.”

Mõjutused koolipingist



Virgo on tänulik kõigile Kuressaare gümnaasiumi (KG) õpetajatele, sest nüüd, kus ta oma lapsed koolieas on, meenub talle pea iga päev mõni tore seik või vajalik õppetund. Virgo hindab KG-st saadud tarkusi kõrgelt. “Elus on olulisel kohal muudatuste juhtimine ja äris innovatsioon, selles vallas olen saanud mõjutusi koolipingist,” kinnitab ta.

Eriti tänulik on ta oma klassijuhatajale ja koolidirektorile Toomas Takkisele, kes Virgo kinnitusel oli juba sel ajal innovaatiline ning nägi ja tegi asju suurelt. “Põhiline tarkus klassijuhatajalt oli, et edukas ei ole mitte see, kes suudab kogu info pähe õppida, vaid see, kes kõige kiiremini ja efektiivsemalt suudab suurest infohulgast vajaliku üles leida,” tõdeb ta.

Ilmselt just sellest lähtuvalt saigi Jetoilil hiljuti Eestis esimesena välja arendatud hulgimüügi e-keskkond, millest klient näeb “e-kütuse” alt, kui palju maksab kütuseliiter koos kohaletoomisega soovitud asukohta soovitud koguse ja määratud maksetingimuste puhul.

Elupõline sõber ja merepisik

Mis veel tennisesse puutub, siis tunnistab Virgo Arge, et kooliajal sai tennist päris palju mängitud ning ta on isegi Saaremaa meister olnud. “Kui mina ca 15 aastat tagasi võistlustennise rongilt maha astusin, et spordis uusi väljakutseid otsida, siis minu eluaegne saarlasest sõber ja tennisepartner Riho Kallus on jätkuvalt tõsisel tenniselainel,” räägib Virgo. Kallusel õnnestus nimelt eelmisel aastal ka paarismängus Eesti meistriks tulla. Virgo avastas aga enda jaoks 2013. aastal hoopis murdmaasuusatamise ja jooksmise ning on nüüd vastavalt võimalustele osalenud erinevatel suusa- ja jooksuvõistlustel Eestis, aga ka väljaspool Eestit. Eriti meeldivad talle Worldloppeti sarja suusavõistlused ning lemmikuks on kujunenud Marcialonga suusamaraton Itaalias. Jooksuvõistlustest on talle armas aga Saaremaa Kolme Päeva Jooks, kus osalemine on koguni nende pere traditsiooniks kujunenud.

Virgo tõdeb, et ilmselt nakatas vanaisa teda ka merepisikuga, mistõttu on kõik ta viimase aastakümne suved möödunud perega Soome, Rootsi, Taani saarestikus paadiga seigeldes.

Saaremaa ooperipäevadeks või Kuressaare merepäevadeks üritatakse siiski alati tagasi jõuda ja enamikel kordadel on see ka õnnestunud. “Mul on väga vedanud, et meri on see, mis meid peres ühendab ning nii lapsed kui elukaaslane armastavad merd,” rõõmustab Virgo. “Kuna laevas saab olla ainult üks kapten korraga, siis oleme elukaaslasega kokku leppinud, et merel teen enamiku otsuseid mina ja tema ei sekku ning maal on vastupidi,” muheleb ta. Sarnaselt tegutsetakse ka Jetoiliga äris – usaldatakse ja ollakse üksteise jaoks olemas.

TEISED TEMAST

Riho Kallus, elu­põline sõber

Alustasime kunagi Virgoga Kuressaares tennisemänguga, kui tennist oli võimalik mängida vaid suvel Kuressaare pargi väljakul. Millegipärast tennis köitis ja on sidunud meid kogu ülejäänud elu. Minul on sellest kujunenud elukutse. Mäletan, kuidas ükskord käisime gümnaasiumi ajal endale Tallinnast uusi tennisereketeid ostmas. Kulutasime iga kui viimase sendi Tallinnas ära ja suurest hasardist isegi ei mõelnud selle peale, kuidas me Kuressaarde tagasi peaksime jõudma. Virgol jäi veel natuke taskuraha, et sai meile kuskilt Laagri burgeriputkast kaks burgerit osta ja nii me siis hakkasime Kuressaare poole hääletama. Teekond kujunes tõeliseks seikluseks. Saime küüti kokku vist 11 sõidukilt. Isegi ühe purjus külamehega sattusime sõitma. Jõudsime napilt viimase praami peale ja lõpuks öösel kell 2 Kuressaarde, samas olime väga õnnelikud oma uute reketite üle.