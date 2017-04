50-aastase staažiga apteeker Luule Vapper läks pensionile

Reedel öeldi Orissaare apteegis palju häid sõnu farmatseut Luule Vapperile, kes otsustas pärast pool sajandit peetud apteekri­ametit teenitud vanaduspensionile jääda.

Teenekale apteekrile tänukirja üle andes toonitas Orissaare vallavolikogu esimees Marili Niits, et Luule on olnud Orissaare apteegi süda. “Ta on alati olnud kannatlik ja rahulik. Tema juurde on väga hea tulla. Kui abivajaja ise täpselt ei teagi, millist ravimit ühe või teise haiguse korral võtta, oskab Luule alati soovitada,” hindas Niits viis aastakümmet orissaarlasi teenindanud apteekrit.

Orissaare apteegi juhatajal Karin Vakral oli oma kolleegi kohta vaid häid sõnu öelda. “Paremat kolleegi ei oska tahtagi. Apteekri täpsus lõi temas välja igal pool, ükskõik, mida ta ka parasjagu tegi. Teda võib sada protsenti usaldada,” iseloomustas kolleegi proviisor Vakra.

Mullu novembri alguses avaldas Saarte Hääl maakonna apteekidest reportaaži. Tookord ütles Saaremaa staažikaim apteeker Luule Vapper lehemehele, et ise ta rohupoe kaupa eriti tarbinud pole. Kogenud farmatseut joob ravimtaimeteed, toitub tervislikult ja see tagabki hea tervise.

Mida kõike inimesed viie aastakümne jooksul apteegist küsinud on? Kunagi ammu tahtnud keegi pullivereampulli. Apteeker mõelnud hulk aega, mida ostja soovib. Ja välja mõtles. Inimene läks koju soovitud ravimiga. Teinekord küsinud keegi roosat karpi, milles tikker sees. Ka see mõistatus sai lahenduse.

Eile hommikul ei pidanud viiekümneaastase staažiga apteeker pärast ärkamist tööle jõudmiseks kohe kella vaatama. Ta nautis pensionärina ilusat kevadist puhkepäeva. “Varsti saan aias midagi teha. Kevadtööd ootavad. Igavust ma ei tunne,” toonitas lugupeetud orissaarlane.

Millal sündis otsus töötada apteekrina 50 aastat järjepanu? Luule ütles, et omaette eesmärgiks sai see alles möödunud aastal. “Aasta tagasi, kui mul 1. aprillil sai 49 aastat sellel ametipostil täis, siis arvasin, et olen aastakese veel. Pidasin vastu. Nüüd võin küll rahuliku südamega pensionipõlve pidada. Suur tänu kolleegidele ja vallavalitsusele, kes mulle reedel palju rõõmu valmistasid,” oli apteeker tänulik.

Veel ütles Luule, et tunneb heameelt sellegi üle, et tema vanema tütre tütar Tartus proviisoriks õpib. “Tal on kolm aastat vaja veel õppida. Loodan, et ta tuleb pärast ülikooli Orissaarde. Aga eks praegugi on minu asemele uut töötajat vaja. Võib-olla keegi tahab tulla,” mõtiskles kodukohas elutöö teinud Luule.