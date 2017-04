Abilinnapea kooli loomisel ebakõlasid ei nähta

Ei linna- ega maavalitsus näe probleemi selles, et Kuressaare haridusvaldkonna abilinnapea Tiia Leppik tegeleb samaaegselt ka erakooli käivitamisega.



Saare maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Raivo Peeters ütles Saarte Häälele, et abilinnapea Leppiku tegevuse kohta seoses erakooli asutamisega maavalitsusele küsimusi laekunud pole. Samas ei ole see ka maavalitsuse pädevusse kuuluv teema, vaid teenistusliku järelevalve küsimus.

“Meie asi on sisu ehk riiklike õppekavade täitmine,” sõnas Peeters. Ta lisas, et Kuressaare linna kontekstis on isegi hea, et üks esimene klass juurde tuleb. Pealegi on kooli asutamise asju vormiliselt ajanud Leppiku abikaasa.

“Ma ei kujuta ette, kus see korruptsioon siin peaks ilmnema? Ma saan aru, kui oleks näiteks konkurents, et kolm-neli tahab teha ja eelistati teda. Aga pole ju rohkem keegi soovi avaldanud,” nentis Peeters.

Juba 2008. aasta novembris omavalitsustegelaste eralasteaedade ja -koolide tegevust käsitlenud Äripäeva loos ütles haridusministeeriumi esindaja, et kohaliku omavalitsuse ametnike kuulumist eralasteaedade ja -koolide omanikeringi ministeerium ei kontrolli. Huvide konflikti tekkimist peavad jälgima omavalitsused ise.

Linnavolikogu selle aasta märtsikuu istungil võttis erakooli loomise teema üles värske asendusliige Anton Teras, kes märkis, et sel moel tekib esimestesse klassidesse minemisel võimalusi juurde. “See on hea otsus. Aga tundub, et see võib olla oma ametiseisundi ärakasutamine, info kasutamine selleks, et teha erakool. Kas see näib nii või tegelikult nii ei ole ja on selline hall ala?” küsis ta linnapea Madis Kallaselt.

Linnapea voliniku seisukohta ei jaganud. “Ma ei näe ühtegi infot, mida ei oleks võimalik kellelgi teisel saada. Kogu info, mis oli teada erakooli rajajatel, oli ka avalikkusele kättesaadav,” sõnas Kallas.