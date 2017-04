Jooksu pannud mägiveised häirisid Ruhnu lennuliiklust

Ruhnu vallavalitsusele laekus pöördumine lennuvälja operaatorilt, kelle sõnul ei saanud lennuk saarelt õigeaegselt startida hulkuvate mägiveiste tõttu.



Läinud nädalal saatis Ruhnu lennuvälja operaator vallavalitsusele pöördumise, milles palus võtta kasutusele omapoolsed abinõud hulkuvate loomade probleemiga tegelemiseks. Avalduses seisis, et MTÜ-le Seos kuuluvad mägiveised olid 30. märtsi hommikul järjekordselt lennuväljal, mistõttu lennuki väljalend viibis 20 minutit. Esmakordselt teavitati loomade omanikku olukorrast kell 8.11, teist korda 8.57 ning omanikul kulus kohalejõudmiseks ligi 10 minutit pärast viimast teavitust.

Omanike sõnul oli lisasööt otsas ja loomad on suvekarjamaal, mille aiad neid hästi kinni ei pea. Uue rohukasvu alguseni on veel ligi kuu aega ja senikaua on loomad lennuliiklusele pidevaks ohuks.

Saarte Hääl kirjutas veebruari alguses Ruhnu saarel aasta alguses vabadusse pääsenud mägiveistest, kes tegid pahandust ja tõid sellega ettekirjutise loomade omanikele. Toona ütles vallavanem Jaan Urvet, et loomad viidi aedikusse tagasi.