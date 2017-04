JYSK investeerib 300 000 eurot

Saarte Hääl kirjutas läinud nädalal, et Mooni tänaval Säästumarketist tühjaks jäänud pinnal avab peagi uksed kodukaupade pood JYSK. Nüüd on selgunud, et kauplus avatakse juba sel suvel ja tööd saab 12 inimest.



JYSK-i Baltikumi ja Valgevene turu müügidirektor Anželika Zorina kinnitas, et läinud kolmapäeval ostsid nad tõesti aadressil Mooni 2 ja 2a asuva tühjaks jäänud ärikinnisvara, mis on ühtekokku 4651 ruutmeetrit suur ning selle hulka kuulub nii kauplusehoone kui ka korralik parkla.

Ta märkis, et ostutehingu taga oli JYSK-i kindel soov laieneda. “JYSK-i strateegiline eesmärk on olla oma klientidele võimalikult lähedal ja pakkuda neile kodukaupu nende endi kodukandis,” selgitas Zorina.

Mis hinnaga läinud nädalal tehingusse mindi, pole teada. 2001. aastal hinnati Säästumarketi ehituse ja sisustamise hinnaks 7 miljonit krooni ehk nüüdses vääringus 447 000 eurot. Aasta algul Mooni tänaval suletud Säästumarketi kinnistu eest oli veebruaris teadaolevalt pakutud isegi 630 000 eurot. Siis aga oodati veel nädalajagu päevi hinnapakkumisi, enne kui tõsiste ostuhuvilistega läbi rääkima asuti.

JYSK-i kauplusteketi müügidirektori Zorina sõnul on neil kavas oma Kuressaare kauplusse investeerida veel umbkaudu 300 000 eurot. Töökohti luuakse kauplusse 12, kuid töötajate otsingutega pole seni veel algust tehtud. “Kaupluse avamine on meil planeeritud suveks,” kinnitas Zorina.

Peale Kuressaare turule sisenemist on JYSK oma kaupluste võrgustikku Eestis veelgi laiendamas. Peagi avatakse pood ka Haapsalu.

Dace Zundure, JYSK-i tegevjuht Baltikumis ja Valgevenes tõdes, et nad näevad JYSK-i kauplustel ka väljaspool Eesti suuremaid linnu väga head potentsiaali.

“Tahame olla oma klientidele lähedal ja pakkuda neile paremat võimalust JYSK-i kaupluste külastamiseks,” selgitas Zundure. “Meie eesmärk on veelgi laieneda ning otsime jätkuvalt ka mujal JYSK-i kauplustele sobivaid pindu.”

Samuti kavatseb JYSK tema kinnitusel investeerida oma e-poe arengusse, kuna ka interneti vahendusel läheb neil müük väga hästi. JYSK-i e-poes on teadupoolest kogu pakutav sortiment, mida igas kaupluses kohapeal ei pruugi olla. “Seda enam on nüüd võimalik ka Saaremaa klientidel meie e-poest tellides kauba kättesaamise kohaks valida Kuressaares avatav JYSK-i kauplus,” lisas Zundure.

JYSK pakub teadupoolest laias valikus kodukaupu, aidates seega sisustada kõiki eluruume esikust vannitoani – müüakse voodipesu, tekke, patju, aga ka mööblit, lampe ja muud kraami.