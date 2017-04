Kas innustame või lahterdame õpilasi?

“Õpilaste tase ei ole langenud, vaid ootused haridusele on muutunud,” kirjutab Kuressaare gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Marit Tarkin.



Kuidas mõõta inimese taset – see on pigem filosoofide tööpõllule kuuluv küsimus, sest kindlasti ei saa me seda mõõta edukusega koolis, tööelus või suhetes teiste inimestega. Samuti ei saa inimest hinnata 5 palli süsteemis, see oleks naeruväärne.

Haridus on küllaltki konservatiivne valdkond, kus selleks, et muudatusi läbi viia ja inimeste mõttemalle muuta, tuleb vaikselt, aga visalt tööd teha, ja mis kõige olulisem, liikuda koos ajaga, liikuda koos noortega, kes koolipingis istuvad, kuulata neid, mõelda kaasa ja arutada koos lapsevanematega, kuhu ja mis eesmärgil me üheskoos liigume.

Tööandja ootused on muutunud. Kui veel pool sajandit tagasi lugesid elus hakkama saamisel suures osas vaid teadmised, head tulemused tunnistusel, siis tänapäeval ootavad tööandjad hea tunnistuse kõrval kogemust, noore inimese suhtlemisoskust, sõnaosavust ja maailmapildi avarust, tahet ja julgust ümber õppida, juurde õppida, areneda.

Selles kontekstis tundub, et oleme oma igapäeva koolielus õpetamismeetodite ja materjalidega väga sageli veel eelmises sajandis, aine-, õpiku-, hinde- ja faktikesksed, aga ootame, et tulemus tuleks uude sajandisse sobiv – uuendusmeelne, julge, elu tundev ja sõnaosav noor, kes teab elus, kuhupoole liigub.

Hea kool on innovaatiline kool. Kõigile ei sobi muutused, ent edasiliikumiseks on need paratamatud ja muutustel on väga hea ravivõime, need ei lase rutiini langeda, vaid hoiavad meele värskena.

Hea kool areneb õpilase, lapsevanema ja õpetaja koostöös. Õppetundidest oodatakse lõimingut erinevate ainete vahel ja kõige õpitava sidumist praktilise eluga. Tänapäeva kiire elutempo juures, kus ka õpilased käivad pärast kooli trennis, muusikakoolis, tegelevad hobidega, peaksid kodused tööd jääma minimaalseks. Õppetöö peab toimuma koolis. (P.S. Täpselt sama mõtet toetasid 1920.–1930. aastate hariduselus pedagoog ja kooliuuendusliikumise juht Johannes Käis ning pedagoogikateadlane ja koolijuht, Eesti esimene haridusminister Peeter Põld.)

Vanemad ootavad, et lapsed läheksid kooli rõõmuga ja õpetajad arvestaksid alati teatud määral ka seda, mis küsimustele lapsed elus vastuseid ootavad. Õhtul oleks lapsevanematel asjakohane küsida, mida põnevat laps täna koolis õppis. Lapsed arenevad nii kiiresti, et on täiesti asjakohane anda neile rohkem individuaalseid ülesandeid ja lasta neil ise õppeprotsessi juhid olla, tehtud tööd hinnata ja selle eest vastutada.

Innustav ja toetav tagasiside annab motivatsiooni. Hindamise osas peavad lapsevanemad kõige olulisemaks tagasisidet. Lapsele on väga oluline areneda ja soovida õppida, halb hinne võtab aga enamasti tahtmise ära. Üle kõige on õpilasele vaja õpetaja toetust ja teadmist, et õpetaja usub temasse, see aitab pingutada ja end arendada ka raskes aines.

Nagu mitmes teises Eesti linnas on pikka aega diskuteeritud hinnete vajalikkuse üle, on paslik meilgi mõelda, kas hindame pigem iga õpilase arengut ja edasiminekut või lahterdame kõik faktiteadmiste põhjal kastidesse. Aeg soosib pigem õpilase individuaalse arengu märkamist ja toetamist.

Kui lennata, siis ikka kõrgelt. Kui juba unistada, siis unistada suurelt, siin ei tasu järgida laulusõnu “tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt… “.

See, et koolis õppiv laps tuleb koolist koju hea tujuga ja tunneb, et päev on teda vähemalt mõne teadmise võrra eluks ette valmistanud, on suur saavutus, ja kui õpetaja kord nädalas viib läbi tunni, mille teema õpilased ise välja pakuvad ja miks mitte ka ette valmistavad, oleks veel põnevam. Haridus ja õppimine on koostöö kõige sügavamas tähenduses ning õpetajatel ja koolil on siin eestvedajana täita suur roll.

Vaatamata sellele, et Arno jäi kooli hiljaks ja Toots pidi õppima ära poole, aga hästi, said mõlemast elus tublid mehed. Ehk ongi kõige tähtsam, et õpetajad tajuvad, kui oluline on nende roll noore inimese ellu suunamisel ja kui palju võimalusi on meil juba praegu selleks, et õpikeskkonda klassiruumis põnevamaks muuta. Oluline ei ole mitte keskmist hinnet ja mõõdetamatut taset tõsta, vaid noort inimest mõista ning õpetada teda õppimist hindama ja armastama.