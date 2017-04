Koolireform muudab oluliselt haridusvõrku

Ükskõik millisel kujul riigigümnaasiumi rajamine Kuressaares teoks saab, tähendab see muudatusi kogu linna koolivõrgus.



Kuressaare linnapea Madis Kallas ütles Saarte Häälele, et hetkeseisuga nähakse tulevikus Kuressaares pigem kolme kui kahte põhikooli. Lähtutakse sellest, et praegu on põhikooli lastel kitsas ja seega tuleks 1.–9. klassi õpilastele ruumi juurde saada.

Sellisel juhul oleks üks variant, et endisesse Kuressaare põhikooli hoonesse, kus praegu tegutsevad Kuressaare täiskasvanute gümnaasium ja Kuressaare kunstikool, tuleks taas põhikool. Linnapea toonitas aga, et midagi otsustatud selles osas veel pole.

Variandid laual



Paljugi oleneb sellest, kuhu jõuavad linna ja riigi läbirääkimised riigigümnaasiumi õppehoone asukoha osas. Hetkel on laual viis varianti, millest kaks on ebatõenäolisemad. Kallas selgitas, et nii linnavalitsus kui ka ministeerium Kuressaare gümnaasiumi ja Saaremaa ühisgümnaasiumi hoonet riigigümnaasiumi asukohana pigem ei näe. “Neid ümber ehitada kaasaegsete tingimustega gümnaasiumiks, nagu riik on ette näinud, on väga-väga keeruline,” nentis linnapea.

Tõenäolisemad variandid on seega Kuressaare Vanalinna kooli (KVK) hoone, endine Kuressaare põhikooli hoone ja uue maja ehitamine.

Linnavalitsus on küsinud muinsuskaitseametilt, kas KVK hoone ümberehitamine on üldse mõeldav. Vastus peaks tulema kuu aja pärast. Samuti on tellitud OÜ-lt Koppel Koppel Arhitektid muinsuskaitse eritingimused koolimaja hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Kui muinsuskaitseametist peaks tulema punane tuli, siis võib Kallase sõnul selle variandi välja jätta.

Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin tõdes, et otsust, kas, rääkimata sellest, kuhu riigigümnaasium tuleb, ju veel ei ole. “Aga seda meelt olen ma küll, et kolm põhikooli võiks linnas olla. Üks väiksem, kaks suuremat. Rahvarohke kool igaühele ju ei sobi ja kahe maja puhul oleks mõlemad väga suured,” sõnas ta.

Erin ütles, et kui Vanalinna kool peaks siiski seoses riigigümnaasiumi rajamisega kolima, on ühe tõenäolise variandina räägitud Garnisoni tänava endise põhikooli hoone uuesti kasutusele võtmisest. “Parema meelega jääks me praegusesse asukohta, aga ega vastu ei saa seista, kui teistmoodi otsustatakse,” märkis direktor.

Üsna kindel on see, et praeguses mahus Vanalinna kool Garnisoni tänava majja ära ei mahu. “Siis tuleb hakata valikuid tegema, kes millisesse majja läheb,” tõdes Erin. Ta lisas, et õpilaste tuleviku kõrval on ebaselge ka see, mis saab õpetajatest, sest riigigümnaasium vajab ju ka pedagooge. “Praegu pole küll veel keegi öelnud, et tema läheb kindlasti riigigümnaasiumi või tema kindlasti ei lähe,” sõnas koolijuht.

Orissaare võib jääda



Kindel on aga see, et kui riigigümnaasium Kuressaarde tuleb, siis linna territooriumile ühtegi teist omavalitsuse ülalpeetavat gümnaasiumiastmega kooli ei jää. “Mis ei tähenda, et Saaremaale ühtegi teist (keskkooli – toim) jääda ei võiks,” täpsustas Madis Kallas.

Sinna alla ei käi aga Kuressaare täiskasvanute gümnaasium. Direktor Ly Kallas ütles Saarte Häälele, et linnapea on lubanud, et ühegi koolitüübi, kaasa arvatud täiskasvanute gümnaasiumi, olud halveneda ei tohi, vaid pigem need paranevad. Samuti on tema sõnul kinnitatud, et Kuressaare täiskasvanute gümnaasium säilib eraldi koolina.

Isiklikult on Ly Kallas seda meelt, et kui riigigümnaasium üldse teha, võiks selle luua tõelise tulevikukoolina ja see ei peaks asuma kesklinna piirkonnas majade vahel. Sel peaks olema terviklikult uus kontseptsioon ja eesmärgiks ei peaks olema lihtsalt mõni maja korda teha, leiab ta.

Linnavalitsus sõlmis 20. märtsil haridus- ja teadusministeeriumiga ühiste kavatsuste kokkuleppe, millega alustati läbirääkimisi riigigümnaasiumi asutamiseks Kuressaarde. Nende tulemusel sündiva otsuse peab kinnitama Kuressaare linnavolikogu.

Raido Kahm, Mehis Tulk