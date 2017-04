KRISTINAGA ELUST ENESEST: Kompame piire

Üks eesti näitleja-juuksur pani veidi aega tagasi küsimärgi alla naiste käitumise sotsiaalmeedias, kus tema sõnul vahelduvad vaid toidu, meigi ja poolpaljaste fitnessbeibede pildid.

Igal teisel hetkel oleksin mõelnud: õigust räägid. Ka mulle endale käib jubedalt närvidele labasuse piiride kompamine. Siis leidsin aga, et miski ei saa olla nii lihtsalt lahterdatav.

Odava kuulsuse saavutamiseks ei pea tänapäeval suuremat sorti geenius olema. Oma osa sellest saavad nii need, kes oma poolpornograafilisi pilte vabatahtlikult maailmaga jagavad, kui ka nende kallal võtjad.

Tegelikult oleme ise vastutavad sellise ühiskonna loomise eest, kes upitab poodiumile nn ühepäevatähti ning vahib ise seda kõike ila tilkudes ja kadeda näoga pealt, vahepeal vigiseb ning üritab endale ja teistele tõestada, et ise ollakse teistsugused, kuid seda pigem sõnades kui tegudes.

Vaatasin kriitilise pilguga üle omaenda sotsiaalmeedia kontod, et mõista, miks mina end sellest postitusest riivatuna tundsin. Enda jaoks ei suutnud ma sealt tuvastada midagi sellist, mille pärast mind üle kiriku läve lasta ei tohiks.

Olgugi et mehel oli mingil määral täielik õigus, on selline teemakäsitlus kuidagi eriti küüniline ja üheülbaline.

Vaatame korraks, mis on sätitud tänapäeva iluideaalideks, ja küsime uuesti, miks naised neid järgida tahavad. Nähes, keda meedia iluetalonide sildi all eksponeerib ja kuidas maailm ära keerab, kui Lady Gagal esinemise ajal nahavolt üle püksiääre tolkneb, dikteerib see selgelt, milline on ühe naise aktsepteeritav vorm ja olek.

Vabadus on tänapäeval piiritu ja selle hulka kuulub ka vabadus valida, keda ja mida sa oma ajajoonel näed. Paljud jälgivad meigikunstnikke ja tervisliku elustiili aktiviste, sest nad saavad sealt mõtteid ja motivatsiooni. Muidugi ei saa eitada, et maitsekuse piiridest joostakse tihtipeale nii suure hooga üle, et kõik viimase toidupildi kalorid saavad kaks korda ära kulutatud. Kui pilt kellegi kõhulihastest eriti närvidele käib, saab umbes kahe liigutusega ja minimaalse ajakuluga selle häiriva elemendi oma elust eemaldada. Kedagi teist võib see pilt aga motiveerida sõõrikut aknast välja viskama ja tervislikuks hakkama.

Huvitaval kombel kipub olema ka nii, et meeste puhul vaadatakse mööda kõigest sellest, mille eest naised avalikult verbaalset kloppimist saavad. Keegi ei kobise, kui meestibid pildil oma rinnalihast punnitavad, nii et otsa ees asuv veen hakkab tiksuvat pommi meenutama.

Olgu naiste ja nende niinimetatud tähelepanuvajadusega kuidas on, aga paljastest tagumikest ja meigitud nägudest tüütum ja häirivam on minu jaoks asjaolu, et kuigi nende standardite üle võidakse ironiseerida ja neid maha teha, ei ole need isetekkelised.

Üks veidi nartsissistlik selfie-guru laeb üles provokatiivse pildikese, mille peale reageerib püstise pöidlaga sadakond inimest. Paneb ta aga seejärel üles pildi endast “naturaalses olekus”, kus 80% nahast on kaetud, on ainus, kes pildi all kiitusi jagab, just endale konto teinud ema.

Tähelepanu ongi ju ometi see, mis trendi loob – ilmselgelt ei saa ükski asi ellu jääda, kui seda ei toideta. Aplodeerin kõigile, kes oma virtuaalse eksistentsi sündsana hoidavad, kuid samamoodi ei ole mõtet oma pühadust üle eksponeerida. Kokkuvõttes asetab see inimene end antikangelastega samale pulgale.