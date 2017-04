Linnavalitsus aadressi jõuga muutma ei hakka

Kuressaare linnavalitsus ei muuda linnas kinnistute aadresse, kui omanikud sellega nõus ei ole.



Koha-aadresside muutmisi viib linnavalitsus läbi ruumiandmete seaduse alusel. Selles on sätestatud aadresside üldnõuded, mille hulgas on ka nõue, et aadress ei tohi olla eksitav. Viimasest lähtuvalt tegi linnavalitsus ettepaneku ka ühe Piiri tänava kinnistu aadressi muutmiseks, kuid omanik sellega ei nõustunud.

2005. aastast Piiri tänaval maja omav kodanik märkis vastuväites, et “senini on meid ilma sekeldusteta üles leitud ehk ka selle tõttu, et kohe paigaldasime elamule kontrastvärvidega valgustatud majanumbri”. Ta lisas, et kiirabi on kinnistut külastanud kolmel korral, päästeamet ühel korral ja neil ametimeestel ei ole maja leitavuse kohta siiani etteheiteid olnud.

Linnavalitsuse maanõunik Ruth Kalamees ütles, et ruumiandmete seadusega on viidud kooskõlla aadressid, mille puhul on kinnistu omanik ise nõus olnud. “Siiani ei ole Kuressaares ilma kinnistu omaniku nõusolekuta aadressi muudetud,” märkis ta.