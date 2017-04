Mari Ausmees tahab hommikul tööle minna (1)

Eile tähistas 60. sünnipäeva pikaaegne Saaremaa ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja, dirigent Mari Ausmees.

Kohilast pärit naine tuli Saaremaale tööle ja elama pärast Tallinna riikliku konservatooriumi lõpetamist 1979. aastal. “Kõik imestasid, aga keegi ei tahtnud kaasa tulla,” meenutas Ausmees, lisades, et toona pakuti muusikaõpetajale tööd ka Kingissepa 2. keskkoolis ehk tänases Kuressaare gümnaasiumis. Ausmees oli aga varem siinses 1. keskkoolis praktikal käinud ja valis tulevase töökoha selle järgi.

“Kuna ma ei ole ümber valinud, tundub, et see on minu jaoks olnud ideaaltöö,” lausus Ausmees, kellel täitub SÜG-is 38. aasta. Ta lisas, et õnnelikuks peetakse inimest, kes tahab hommikul tööle minna ja õhtul koju tulla. “Mul õnneks on seni nii olnud, et tahan tööle minna ja koju tahan niikuinii tulla,” märkis ta.

Muusikaõpetaja ning koori- ja ansamblijuhi tööga kaasneb paratamatult see, et ühel hetkel lõpetavad su õpilased kooli. “Muidugi on see kurb, eriti ansambli puhul,” tõdes Ausmees, et just siis, kui ansambel hakkab kokku kõlama, tuleb jälle keegi välja vahetada. “Aga kui võtta mõistusega, et nii see käibki, siis on kergem. Mis siin ikka ahastada,” lisas Ausmees.

Paljude endiste õpilastega on Mari Ausmees kontakti säilitanud. “Isegi enne Facebooki ajastut sai räägitud ja vaadatud, kus kooris keegi laulab,” märkis ta. Sotsiaalmeedia on endiste õpilastega suhtlemisel siiski samuti kasuks tulnud. Näiteks SÜG-i meesansambli Varsakabi, mille looja Ausmees on, praegustel ja endistel liikmetel on sotsiaalmeedias ühine grupp, kus infot vahetatakse.

Aastate jooksul on Mari Ausmees pälvinud mitmeid tunnustusi. Näiteks 2014. aastal andis Saare maavalitsus talle teeneteplaadi silmapaistva töö eest Saaremaa koorimuusika ja meestelaulu arendamisel. Aastatel 1994 ja 2010 on ta pälvinud aasta õpetaja tiitli.

Suviti, kui kooli poole samme seadma ei pea, toimetab Mari Ausmees peaasjalikult linnas koduhoovi peenarde vahel või maal suvila aias. “Jagan ennast kahe vahel, muruniitmine käib ka kogu aeg,” märkis ta rõõmsalt.