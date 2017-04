Maria Kaljuste väljaheitmine pani kaks saarlast lahkuma (2)

Maria Kaljuste väljaviskamine EKRE-st on Saaremaal kaasa toonud vähemalt kaks erakonnast lahkumise avaldust. Pole välistatud, et need ei jää ainsaiks.



Eelmisel nädalal erakonnas ilmnenud erimeelsused on nii mõnegi liikme nördima pannud. “Ma ei tulnud erakonda sõdima, vaid Eesti suveräänsuse eest seisma,” ütles EKRE Kuressaare osakonna juht Aadu Kobin, kes andis erakonnast lahkumise avalduse reedel. Ta on oma sõnul pettunud selles, et tüliküsimused ei saa lahendatud normaalsel kombel. Samas ei ole ta ühe või teise vaenupoole poolt ja arvab, et selles tülis on süüd nii erakonna juhtidel kui ka Maria Kaljustel.

Lisaks Kobini avaldusele on seni laekunud veel üks erakonnast väljaastumise avaldus. EKRE juhatuse liikme Urmas Espenbergi sõnul on Saaremaal 315 liiget ja lahkujaid on kaks. “Küll neid tuleb veel,” arvas Aadu Kobin.

Erakonna Valjala osakonna juht Alexander Puppart ütles, et tema eelmisel nädalal toimunuga päri ei ole. Sellist asja polevat enne kunagi olnud, et kellegi vastu arvamuse avaldamise tõttu selliseid võtteid kasutatakse. Pupparti sõnul vaatab ta esmalt, mis hakkab saama erakonna 9. aprillil toimuval kongressil, ja loodab, et ka selle teema osas midagi ette võetakse.

Maria Kaljuste ise ütles Saarte Häälele, et tegeleb hetkel oma äridega ja pole end tülidele rohkem pühendanud. “Keetsin ükspäev 700 purki moosi,” rääkis Kaljuste. Ta on jätkuvalt seisukohal, et erakonnas on tehtud juhtimis- ja suhtlemisvigu.

EKRE juhatus arvas Kaljuste reedel välja, tuues põhjuseks süstemaatilise maine kahjustamise.