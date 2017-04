MIS JUHTUS

Politsei palub abi

Ajavahemikus 20.03.–27.03 on Lääne-Saare vallas Upa külas asuvalt raielangilt varastatud mootorsaag Husqvarna 560XP ja kaks komplekti palgihaaratseid. Alustatud on kriminaalmenetlust ja politsei on tänulik iga vihje eest, mis aitab varga leida.

Roolijoodikud tabatud

27. märtsi öösel tabati Orissaare vallas sõiduauto juhtimiselt 37-aastane purjus mees. Samal õhtul kõrvaldati Orissaare vallas registreerimata maastikusõiduki juhtimiselt 44-aastane mees, kes ei olnud samuti kaine. Märtsi viimasel päeval kõrvaldati Leisi vallas sõiduauto juhtimiselt 73-aastane mees, kes oli pisut napsine. Kui Orissaares mehed said kaela kriminaalmenetluse, siis Leisi mehe suhtes alustati väärteomenetlust.

Märgilõhkuja pani putku

31. märtsil sai politsei teate, et Kuressaares sõideti otsa liiklusmärgile ja juht on sündmuskohalt lahkunud. Patrull tegi kindlaks nii juhi kui ka sõiduki ja juhi suhtes alustati väärteomenetlust.

Aprillikuu esimesel päeval sai politsei kuriteoteate Valjala vallast, kus 43-aastane mees oli peksa saanud.

Nädalaga oli Kuressaare politseijaoskonnal kokku 20 väljakutset. Politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Juhandi sõnul tuli politseisse toimetada üheksa inimest, kellest üks paigutati ka kainenema. Nädalaga algatati seitse kriminaalmenetlust ja 30 väärteomenetlust, millest enamiku põhjuseks liiklusseaduse rikkumised, ja neist moodustavad omakorda enamiku kiiruseületamised.