Orissaare Träx maakonna korvpallitrooni ei loovutanud

Maakonna korvpallimeistrivõistluste finaalis alistas Orissaare Träx kahel korral Saare Ereki ja võitis kolmandat aastat järjest ihaldatud kuldmedalid.

Laupäeval mängitud esimeses finaalkohtumises jagus tasavägist mängu vaid esimeseks veerandiks, siis sai Orissaare Träx Saare Ereki vastu 10-punktilise edu, mida hoiti lõpuni, ja mäng võideti 72 : 59.

Teine veerandaeg algas Orissaare 17 : 14 eduseisul, kuid peamiselt Alari Hiisi, Aivo Laulu ja Gert Kaldmäe korvidest saadi viieminutilise mängu järel eduseis 31 : 20. Poolaeg võideti 45 : 35.

“Kümme punkti on nii väike vahe, et kui neil oleks olnud paar õnnestumist, olnuks seis tasa,” tunnistas Träxi treener Mati Rüütel, lisades, et edu suudeti hoida ja paaril võtmemomendil oli natuke õnne ka.

Saare Ereki treener Siim Hiie ütles, et mehed abistasid kaitses üksteist, mille tõttu said Orissaare mehed vabalt visata ja tabasid. “Vahe tuli sisse ja see püsis lõpuni,” tõdes ta.

Algus parem Orissaarel



Finaali alustas paremini Orissaare, kes sai kiirelt 5 : 0 ette, ja Siim Hiie oli sunnitud aja maha võtma. “Mäng algas üllatavalt sujuvalt,” märkis Mati Rüütel. “Tavaliselt läheb see meil aia taha, aga täna alustasime päris kindlalt. Nad lasid meie pikematel mängijatel eemalt visata, saime vabalt panna ja läks sisse ka.”

Saare Ereki mehed sisuliselt teise veerandi algul tekkinud kaotusseisu enam vähemaks ei saanud, kuigi võideldi lõpuni. “Me alustasime poolelt väljalt survet,” rääkis Siim Hiie. “Ülesanne oli kaitses mitte abistada, igaüks pidi, hambad ristis, oma mehega toime tulema ja korraks saime vahe ka väiksemaks.” Mati Rüütli hinnangul lõikasid Ereki mehed pressinguga näppu ja olid lõpus rohkem väsinud. “Pressing, mis neid ei toitnud, oli meile lõpuks kasulikum, sest saime palju üks-üks korve tänu sellele,” selgitas treener.

Pühapäeval mängitud teises finaalkohtumises suutis lõpus kindlamalt tegutsenud Orissaare Träx võita Saare Erekit 80 : 76.

Kohtumise lõpuni jäi 50 sekundit, kui Ereki keskmängija Ats Pildre seadis vabavisetest jalule 76 : 76 viigi. Edaspidi sai punktilisa vaid Orissaare, kui Alari Hiis viis oma meeskonna 19 sekundit enne lõppu 79 : 76 juhtima ja lõppskoori vormistas vabaviskest Aivo Laul.

“Lõpus oli meil natuke rohkem õnne,” tõdes Orissaare Träxi treener Mati Rüütel. “Tabasime just siis, kui kõige rohkem vaja oli, ning otsustavad visked läksid meil sisse ja neil mitte. Kaitsega suutsime viimasel kahel minutil vinti peale keerata, kuigi ega midagi kergelt ei tulnud ja lõpuni oli fifty-fifty, kes ära võtab.”

Meeskond oli enesekindel



Mati Rüütli hinnangul tõi edu hästi kokkumänginud meeskonna enesekindlus. “Me oleme palju finaale mänginud ja poisid ei lähe nii endast välja. Kui mäng on pingeline, siis väga suuri lollusi lõpus tavaliselt ei tehta,” täpsustas ta.

Ka Saare Ereki treener Siim Hiie märkis, et kuni viimaste sekunditeni oli kõik veel lahtine. “Mõlemad võistkonnad mängisid võrdselt, tabasid hästi ja lõpp oli loterii. Kuigi Orissaare pakkus meile kolm korda võimalust viigistada, me seda ei suutnud, sest meestel oli jaks otsas,” lausus ta.

Orissaare alustas ka teist finaali bravuurikalt, kui kolme minutiga saadi ette 12 : 4. Peamiselt Ats ja Siim Pildre korvidest jõudis Erek aga 17 : 17 viigini ja esimene veerand lõppes tiitlikaitsjale 21 : 19.

“Kui Orissaare hakkas eest minema, võtsime õigel ajal aja maha,” rääkis Siim Hiie. “Sellest oli kasu, sest saime mängu sisse. Mehed tabasid täna paremini ja kaitses olime agressiivsemad. Nii suutsime ka juhtima minna.”

Teine veerandaeg kuulus Erekile, Siim Pildre ja Karel Miili kolmestest said nad ette koguni 32 : 25 ja võitsid poolaja 43 : 41. Teisel poolajal jõudis Orissaare Alari Hiisi vedamisel järele ja otsustavat kümmet minutit alustati Ereki 59 : 57 eduseisul. Punkt-punkti mäng jätkus nüüd viimaste sekunditeni.

Mati Rüütel ütles, et kuna Härmo Lambut ei saanud mängida, siis oli elavjõudu vähem ja see andis ka tunda, sest tervet mängu valitsesid Ereki tagamehed. “Nende edu alus oligi tagamängijate hea päev, kes viskasid vahepeal lausa uskumatu protsendiga ja võtsid meie tagamehed korralikult kinni,” märkis ta, lisades, et rünnakul oldi kohati täiesti hädas.

Kuigi finaal kaotati, ütles Siim Hiie, et hooaja kokkuvõttes võib Erekit siiski õnnitleda. “Väga harva saime läbi hooaja meeskonna kokku ja see, et saime hõbeda sellise koosseisuga läbi tasavägiste mängude, on meie jaoks võit,” lausus ta.

Maakonna meistrivõistluste MVP-ks valiti Orissaare Träxi mängija Aivo Laul.

Maakonna korvpallimeistrivõistluste pronksmedalimängudes alistas Tesman Spordikool/Vesse 66 : 59 ja 73 : 70.