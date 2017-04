Pihtla seikluspark meelitab nii suuri kui ka väikeseid

Aasta eest loodud MTÜ Pihtla Lapsed esimene suur eesmärk on peaaegu täidetud – uhiuues seikluspargis koolimaja ja lasteaia juures on teha jäänud vaid heakorra- ja haljastustööd.

Puude vahele ehitatud seiklusrajad ise – nii koolilastele ja koguni täiskasvanutele mõeldud seiklusrada koolimaja ees kui ka lasteaiaealiste mudilaste kasutada olev väiksem rada hoone taga – on valmis ja neid kasutatakse usinasti.

Eile pärast tundide lõppu pani koolimaja-esisel seiklusrajal oma julgust ja osavust proovile mitu koolipoissi ja -tüdrukut. Vaatamata sellele, et maapind suuremate seiklusraja juures vajab veel täitmist ja muru külvamist. Turnijatel-ronijatel kukkudes poriseks saamist karta siiski ei ole – raja alla on pehmenduseks laotatud puukooremultš.

Suurematele mõeldud seiklusrajast pisut eemal asub väljak kiikedega – üks neist on katusega kiik.

“Need seiklusrajad on väga popid ja mitte ainult meie laste seas,” tõdes lasteaed-algkooli direktor Elna Õunpuu. “Nädalavahetustel käib siin palju rahvast juba ka mujalt – tullakse koos perega.”

Nii Õunpuu kui ka hoolekogu esimehe Maris Altmanni ja aseesimehe Katrin Kalle sõnul on kõik tulijad teretulnud.

Kooli kehalise kasvatuse tunnid algavad või lõppevad praegu ikka seiklusrajal. Rada meelitab lapsi ka vahetundide ajal, ent turvalisuse kaalutlustel käivad õpilased seal vaid õpetaja loal ja juuresolekul.

“See töö, mis siin tehtud, on väga suur ettevõtmine, mis sai teoks tänu tublidele lapsevanematele,” lausus Elna Õunpuu. “Müts maha ja sügav kummardus Marise ja Katrini ees – nemad on siin põhilised eestvedajad.”

“Meie soov oli teha siia tõeline kogukonnapark, kus kõik saaksid aega veeta ja kus oleks tore nii lastel kui ka nende vanematel,” rääkis Katrin Kalle.

Pinnase- ja haljastustööd tegi OÜ Klotoid, seiklusrajad valmistas AV-Simmu OÜ juht Urmas Viil oma meeskonnaga.

MTÜ Pihtla Lapsed sai LEADER-meetmest tulevase seikluspargi maa-ala korrastamiseks ja atraktsioonide rajamiseks toetust 21 408 eurot. Kogu projekti maksumus on 25 632 eurot, sellest 4224,96 eurot omaosalus. “Enamik omaosalusest – veidi üle 4000 euro – on tegevustoetus Pihtla vallavalitsuselt, ülejäänu saime aga meie oma liikmemaksudest,” märkis MTÜ juhatuse liige Katrin Kalle.

MTÜ Pihtla Lapsed asutati Pihtla lasteaed-algkooli hoolekogu liikmete initsiatiivil selleks, et lapsevanemad ja teisedki saaksid kogukonna tegemistes aktiivselt kaasa lüüa. Mullu märtsis loodud MTÜ-l on praegu ligi 40 liiget.

“Lapsevanemad on MTÜ heast käekäigust tõesti huvitatud – on see ju tehtud kohalike laste jaoks,” ütles Kalle.

MTÜ järgmine suur eesmärk on Püha Soobiku avastusrada, mis hakkaks pihta Püha kiriku juurest, viiks matkajad vana surnuaia juurde ning keset märga ja madalat karjamaad ehk Soobikut asuvale saarele. Mööda vett pääseks aga parvega sõites koolimaja juurde.

“Selleks, et vesi oleks piisavalt sügav, on tarvis pisut süvendamist,” märkis Kalle. Tema sõnul poleks tegemist tavalise matkaraja, vaid just avastusrajaga, mille erinevates punktides ootavad lapsi erinevad tegevused, mille kaudu loodust tundma õppida ja kasvõi õuesõppe tunde korraldada.

Lisaks kogukonna inimestele saaksid rada kasutada kõik huvilised, ka Püha kirikut uudistamas käivad turistid.

Raja tarvis taotles MTÜ taas toetust LEADER-meetmest. “Lõplikku kinnitust veel ei ole, aga eelotsus oli positiivne,” märkis Kalle.

Seikluspark avatakse ametlikult 22. aprillil ning siis toimuvad Pihtla kooli ja lasteaia juures ühtlasi kogukondlikud heakorratalgud.

Eilsest aga mängitakse Pihtla spordiväljakul MTÜ eestvedamisel igal esmaspäeval kell 18 jalgpalli. Mängima on oodatud kõik soovijad vanusele vaatamata ja mäng toimub iga ilmaga.