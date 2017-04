Prokuröri asendatakse jooksvalt

Seoses Saaremaa ringkonnaprokuröri Svetlana Maripuu töölt lahkumisega lahendavad kiireloomulisi küsimusi valveprokurörid. Maripuu ametijärglast veel kinnitatud ei ole.



“Pärnu osakonna vanemprokurör Elle Keeman korraldab tööd Saaremaal vastavalt vajadusele jooksvalt,” ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold. Tema sõnul jätkab Saaremaal endisel viisil tööd abiprokurör Agnes Ollema-Barndõk. “Kiireloomulisi küsimusi lahendavad ringkonnaprokuratuuri valveprokurörid,” sõnas ta.

Reinhold selgitas uue ringkonnaprokuröri kohta, et prokuratuuris on antud võimalus liikuda rotatsiooni korras Saaremaa ringkonnaprokuröriks. Sooviavaldusi on laekunud, kuid lõplikku otsust veel langetatud pole.