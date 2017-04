Saaremaal algas nädal aega kestev miinitõrjeprojekt

Eile jõudis Saaremaale tuukrite ja tegevväelaste meeskond, kes nädala jooksul kaardistab ja kontrollib erinevaid objekte, kus süvendustööde käigus on leitud Teise maailmasõja aegseid lennukipomme.

Merevägi alustab Eesti vetes miinitõrjeoperatsiooniga, mille eesmärk on kaardistada ja kontrollida ajaloolisi miiniohtlikke alasid ning teha kahjutuks tuvastatud lõhkekehi. Siseriiklik miinitõrjeoperatsioon SRMT viiakse peamiselt läbi Saaremaa lähistel ja Tallinna lahel.

Mereväe laevastiku tuukrigrupi ülema vanemleitnant Priit Kaasikmäe sõnul osaleb operatsioonil tuukrigrupi kaks meeskonda, kokku kümme tegevväelast. “Varem pole me kuskil nii pikalt kohal olnud, kui selle objekti raames,” rääkis Kaasikmäe. “Eesmärgiks on praegu eelnevatest kordadest jäänud objektide kontrollimine ning kolmapäeval on plaanis lõhata kaks eelmisel aastal leitud lennukipommi, mis tulid välja süvendustööde käigus.”

Tegu on suures osas II maailmasõjast jäänud pommidega, mis merepõhjast järjest välja tulevad.

Vanemleitnant Kaasikmäe sõnul on näiteks veel Papissaare sadamas tükk aega tagasi laekunud info kohaselt laskemoonakastid ja on vaja hinnata, kas tegu on ohtliku materjaliga või mitte. “Reedese seisuga on Triigi sadamast leitud veel kaks lennukipommi ning üritame ka neid vaatama minna ja aru saada, millega on tegu, ning need siis vajadusel lõhata,” rääkis Priit Kaasikmäe.

Ta lisas, et kuna objektid on mööda Saaremaad laiali, toimetab ringi kaks tiimi, kelle vahel on kohad ära jaotatud, ning loodetavasti saadakse projektiga reedeks ühele poole.