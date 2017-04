Vabaerakond usaldas Saaremaa piirkonna juhtimise õhumüümise plaaniga ettevõtjale (2)

Tõenäoliselt pole mitte kunagi varem juhtunud, et poliitiline erakond valib oma juhtorganisse otseses mõttes õhumüümisega tegeleva inimese.



Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni pressiesindaja Epp Alatalu edastas eile, et Vaba­erakonna Saaremaa piirkonna liikmed pidasid 29. märtsil Kuressaare Pritsumajas üldkoosoleku, kus valiti uus juhatus ja esimees. Üldkoosolekul valiti esimeheks Jaanika Jõgi ning juhatuse liikmeteks Enn Meri ja Mikko Nõukas.



Pressiteates öeldakse, et Saaremaa areng peab olema üksmeelne ja ühtlane, vähendades erinevusi linna ja maa vahel. “Saaremaa arenguks on vaja vähendada piiranguid Natura aladel, arendada öko- ja mereturismi, soosida igati ettevõtlust ja luua seeläbi töökohti. Iga Saaremaa elaniku mure on vaja ära kuulata ja parimal moel lahendada, sest iga inimene on Saaremaale oluline,” teatas Saaremaa piirkonna uus esimees Jaanika Jõgi (pildil).

Jõgi sai tuntuks eelmise aasta novembris, kui Saarte Hääl kirjutas tema ettevõtte Stalber Greenlight Solutions OÜ ideest toota poollooduslikelt ja Natura aladelt niidetud heinast erinevaid ökotooteid ning pakkuda spaateenust. Selleks oli plaanis püstitada eriprojektiga kuppelmaja. Ettevõtmiste toetuseks küsis Jõgi Saarte koostöökogust 158 000 eurot toetust, kuid seda talle ei antud.

Kuppelmaja ja heinast ökotooted ei ole ainsad näited Jaanika Jõgi ettevõtlikkusest. 10. novembrist on tema ettevõtte sotsiaalmeediakontol kirjas ka ambitsioonikas plaan hakata Saaremaa puhast õhku Hiina müüma.

Sõnasõnalt antakse teada nii: “Oleme alustanud läbirääkimisi Hiina tycooni Chen Guangbiao esindajatega Hong Kongis, samuti mõningate Jaapani ärimeestega, et hakata eksportima Hiina ja Jaapani turule ökoloogiliselt puhast Saaremaa õhku. See pole enam ulmeline mõttelend, kuna värske õhu puudumise reaalsus on Hiinas katastroofiline. Mitte väga kauges tulevikus hakkavad Hiina suurlinnades paiknema esimesed Saaremaa loodusinstallatsiooniga sisustatud Stalber MiniWorld geodeetilised kuplid ehk Saaremaalt imporditud värske õhu sissehingamise interaktiivsed keskkonnad geodeetiliste kuplite all.”

Jaanika Jõgi eile oma õhumüügiplaani Saarte Häälele kommenteerida ei soovinud.