Britid ostsid saarlaste asutatud idufirma

Idufirma Teleport, mille üks kaasasutajaid on Kuressaarest pärit Silver Keskküla ja teine asutajatest samuti Saaremaa juurtega Sten Tamkivi, leidis endale väärt kosilase. Teleporti ehk nn digitaalsete rändajate otsimootori ostis Briti tehnoloogiaettevõte MOVE Guides.



“MOVE Guides’il ja Teleportil on sarnane nägemus sellest, kuidas viia üleilmne tööjõu mobiilsus tarkvara ja andma etöötluse abiga maailmas täiesti uuele tasandile,” selgitas Briti tehnoloogiaettevõtte tegevjuht ja asutaja Brynne Kennedy, miks otsustati Eesti idufirma ära osta. Ta lisas, et nad ootavad väga hetke, mil kahe tehnoloogiaettevõtte teenuseid saab omavahel integreerida.

Kahe tööjõu mobiilsusele keskenduva ettevõtte liitumise järel jätkavad Teleporti asutajad Sten Tamkivi ja Silver Keskküla Postimehe andmeil ka uue ettevõtte juhatuses. Teleporti kümne töötajaga kontor jääb Tallinna ja ettevõtte põhitoode jääb esialgu kandma ka Teleporti kaubamärki.

Tamkivi ja Keskküla asutasid Teleporti 2014. aasta aprillis. Iduettevõtte põhitoode on Teleport Cities, mis võimaldab professionaalidel leida nende kogemuse ja väljaõppega sobivaimat töö- ja elukohta. Teleport Cities kogub andmeid 260 linnast üle maailma ning 2016. aasta lõpus olid keskkonna 250 000 kasutajat teinud üle miljoni töö- ja elukohaotsingu.