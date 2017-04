Elanike arv langes alla 34 000

Saare maakonna elanike arv vähenes 2017. aasta märtsis 24 inimese võrra. Registreeriti ainult 21 sündi ja koguni 56 surma.



Aasta esimese kolme kuuga kokku on Saare maakonnas registreeritud 75 sündi ja 148 surma, mis tähendab, et kvartaliga langes elanike arv 58 inimese võrra.

Möödunud aastal samal ajal oli need arvud vastavalt 76 ja 108. Lähiaastate rekord mõlema näitaja osas pärineb aga aastast 2013, kui maakonnas registreeriti aasta esimese kolme kuu jooksul 82 sündi ja 161 surma.

Rändesaldo oli märtsis seevastu positiivne (+11): maakonda asus elama 72 uut elanikku, elukoha aadress väljaspool Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 61 endisel maakonna elanikul.

Maavalitsuse nõunik-perekonnaseisuametnik Avo Levisto tõdes, et ka aasta esimese kolme kuu seisuga on maakonna rändesaldo üle mitme viimase aasta positiivne, +15. Viimati oli nii 2011. aastal (+24), möödunud aastal aga +20.

Tänavuse positiivse rändesaldo taga on ennekõike olnud Muhu vald, kus elanike arv on aasta esimeste kuudega kasvanud 19 võrra. Kolme kuu kokkuvõttes on elanike arvu kasvatanud veel Ruhnu (+8), Pihtla (+1) ja Laimjala (+1) vald.

Kolme kuuga on elanikke enim kaotanud Kuressaare (–32), Lääne-Saare vald (–25) ja Leisi vald (–8). 1. aprilli seisuga oli Saare maakonna rahvastikuregistri-järgne elanike arv 33 983.