Haigla: meie IT-turvalisus on kaitstud

Kuressaare haigla juhatuse kinnitusel näitas audit, et haigla IT-turvalisuse olukord on rahuldav.



Eilne Eesti Päevaleht kirjutas, et enamik Eesti haiglatest pole teinud IT-turvaauditit ja raviasutused on hädas nii isikuandmete kaitse kui ka IT-turvalisusega.

Kuressaare haiglas on audit tehtud, selle viis haigla juhtkonna palvel läbi infotehnoloogia-alaste konsultatsioonidega tegeleva ettevõtte PrestIT OÜ juhatuse liige Anu Tanila, kes töötas aastaid linnavalitsuse IT-nõunikuna. “Olukord on üldjoontes rahuldav – meie haigla andmed on kaitstud, aga mõningad arendusettepanekud tehti meile ikka,” ütles SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli.

Kõlli möönis, et lausa IT-juhti haigla palgata ei suuda – see oleks liiga kulukas. Küll aga kuulub haigla meeskonda kaks IT-spetsialisti, kelle ülesanne on tagada, et haigla igapäevatöö, mis puudutab IT-süsteeme, toimiks.