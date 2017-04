JUHTKIRI: Kõrts ja kirik

Kõrts ja kirik on läbi ajaloo ikka lähestikku asunud. Ütleb ju vanasõnagi: “Kus kirik, seal kõrts.” Või siis teine: “Kus Kristus kirikut kinnitab, sinna ehitab kurat kabeli kõrva”. Kolmas aga kinnitab: “Kirik, kõrts ja palvemaja, neid on meie rahval vaja.”



Need vanarahva ütlemised näikse paika pidavat ka väikese Kuressaare puhul. Nii tegutseb südalinnas kõrguva kiriku lähedal mitu kõrtsi, pühakojaga sama tänava ääres on end aga sisse seadnud lausa kaks stripiklubi.

Kauba tänaval suletud Kapteni kõrts avab peagi uksed uues kohas, peatänava ääres. Naabrusse jääb aga koguni kaks kirikut – metodisti koguduse kirik üle tee, baptistide koguduse ruumid aga kõrtsiga lausa samas majas.

Kumbki kogudus uue naabri vastu ei protesti. Mine tea, ehk leiab mõni oma rajalt eksinud kodanik tee kirikusse ja selle kaudu õigele teele?

Linnaelanikud uue naabri suhtes nii leplikud ilmselt ei ole. Tähendab ju kõrts nii mõnegi jaoks nokastanud lõbujanulisi, lärmi ja valju muusikat.