Karja külaselts tahab ehitada viikingipaati

Karja külaselts plaanib ehitada ajaloolise kuuemeetrise ja neljaaerulise muinaspaadi, millega alustataks järgmisel kevadel Leisi jõel viikingireisidega.



Plaani täideviimiseks küsitakse toetust Kohaliku Omaalgatuse Programmist, kust taotletakse 2110 eurot.

Lõviosa summast kulub paadi ehitamiseks vajalikele materjalidele. Muinaspaati plaanitakse ehitama hakata õpitubade vormis tänavu sügisel, kusjuures õpitoad korraldatakse külaseltsi enda kulul. Nende käigus peaks valmima paat, mille eeskujuks on Norra Gokstadi neljaaeruline.

Taotluses selgitatakse, et Gokstadi neljaaeruline leiti algselt koos ajaloolise Gokstadi laevaga. Viimane pärineb 9. sajandist.

Projekti eesmärk on ühelt poolt välja arendada uus turismiteenus Saaremaal ja teisalt luua võimalus kõigile kogukonna liikmetele osaleda meretarkuste ja -kogemuste omandamisel. Nimelt on muinaspaadi ehitamine avalik protsess, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Muinaspaadi ehitamine oleks aga alles esimene etapp ja edasi oleks plaanis minna juba 12-meetrise viikingilaeva ehitamisega.

“Kuna muinaspaadi ehitamise etapid on sarnased suurema laeva ehitusetappidega, siis saame täieliku ülevaate ja omandame vajalikud töövõtted suure viikingilaeva ehitamiseks,” selgitatakse taotluses.

Viikingilaeva ehitamise projekti on kaasatud neli Leisi valla külaseltsi, eestvedajaks on Karja külaselts.