Klassitäis lapsi on ikka üle

Võimalik, et osa Kuressaare linna esimesse klassi minejaid peab hakkama õppima hoopistükkis eraldi pinnal, mitte linna üldhariduskoolide ruumes.

Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu vastuseisu tõttu ei selgu linna esimesse klassi minejate nimekirjad enne järgmist nädalat. Siis koguneb KG hoolekogu, et anda oma otsus vastuseks linnavalitsuse palvele klasse suurendada.

Juhul kui KG hoolekogu jääb endale kindlaks ja suuremaid klasse ei luba, tuleb ühe kooli baasil avada lisaklass. Suure tõenäosusega ei hakka see paiknema üheski kolmest linna koolimajast, vaid selle tarbeks leitakse kuskilt eraldi ruumid. Saarte Häälega vestelnud asjatundjad on arvanud, et see paigutatakse näiteks täiskasvanute gümnaasiumi hoonesse või suisa mõnda linnalähedasse maakooli.

Õpilaste esimestesse klassidesse määramine on linnas vindunud juba pikemat aega. Esialgu lubati nimekirju märtsi keskpaigaks. Siis selgus, et taotlusi on rohkem kui plaanitud kaheksas klassikomplektis kohti.

Linnavalitsus palus koolide hoolekogudelt luba õpilaste arvu klassides suurendada. Esmalt andis loa arvu 26 peale tõsta Vanalinna kooli hoolekogu. Esmaspäeval nõustus samaga Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu. Selle esimehe Anton Terase sõnul pandi hääletusele 2017/2018. õppeaastal klassides 1. kuni 9. õpilaste arvu suurendamine kuni 26 õpilaseni. Lisatingimuseks on see, et kõikides linna koolides on suurendatavas klassis 24 õpilast. Teras ütles, et hääletustulemus oli 16 poolt, 12 vastu ja 2 erapooletut.

Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu ütles juba eelmisel nädalal, et nemad nii kiiresti vastust ei anna. Esmaspäeval toimus kohtumine linnavalitsusega ja 10. aprillil koguneb hoolekogu otsust tegema. Koolide direktorid on linna palvega päri.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul lahendaks KG otsus lubada samuti 26 õpilasega klasse selleks aastaks arvatavasti olukorra. KG puhul on teada, et klassi suurendamise vastu on ka õpetajad.

Olukorra teeb veelgi nutusemaks see, et niikuinii ei mahu kõik KG-sse kohta soovinud õpilased sinna ära. “Kõiki Kuressaare gümnaasiumi 1. klassi esitatud taotlusi rahuldada võimalik ei ole. Ka kolme 26 õpilaseni tõstetud täitumusega klassi komplekteerimisel tuleb osa taotluste puhul määrata lapse elukohajärgseks kooliks Saaremaa ühisgümnaasium või Vanalinna kool,” tõdes Maripuu, et KG on maakonna populaarseim kool.

Üldjoontes KG õppurite arv 26 õpilasega klasside korral kuue lapse lisandumisel ei muutuks, kuna tänavu lõpetavad üheksandad klassid on niigi piirnormist suuremad.

Kristiina Maripuu kordas üle ka selle, et koolikoht tagatakse kõigile Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallavolikogu poolt määratud Kuressaare linna mõjupiirkonnas registreeritud elukohta omavatele lastele.