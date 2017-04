Kogudused lepivad kõrtsi tulekuga

Jaanipäeva paiku Kuressaares Tallinna tänaval uutes ruumides avatavast Kapteni kõrtsist jäävad vaid kiviviske kaugusele kaks kirikut. Üks neist kuulsa kõrtsiga suisa samas majas ehk sisuliselt teisel pool seina. Teine mõnekümne meetri kaugusel teiselpool tänavat.



Valjala Rahu kogudus asub Tallinna tänav 21 hoones rendipinnal, samasse majja tuleb Kapteni kõrts. Baptiste koondava koguduse ruumide sissepääs on maja teises otsas. “Eks me saame hakkama,” arvas koguduse abipastor Tõnu Paju. Tema sõnul asuvad nad ju rendipinnal ja seega naabrite valiku osas neil sõnaõigust pole. Paju märkis, et mujalgi tegutsevad paljud kogudused rendipindadel, mis asuvad sellistes avalikes kohtades. Näiteks käiakse koos hotellides. “Mingeid kolimise mõtteid pole meil küll kindlasti olnud,” kinnitas Paju. Nemad käivad linnas koos teisipäeva õhtuti ja pühapäeva hommikuti, kõrts on lahti teistel aegadel.

“Ei ole üldse paha. Minu meelest on see kohe positiivne,” ütles Liivi Ungru (pildil) üle tee asuvas, rahvasuus puukirikuna tuntud pühakojas tegutsevast metodisti kogudusest. Tema näeb asja nii, et kui inimesed hakkavad kõrtsis käima, siis tulevad nad ka kirikule lähemale. Käivad ju inimesed ka kõrtsis igapäeva elu eest omamoodi põgenemas ja abi otsimas.

Ungru sõnul on neil reedeti Jumala kiituseks peetav osadusõhtu ja seega on kirik avatud. Ehk tekib mõnel kõrtsikülastajal suisa vajadus ka kirikusse sisse astuda ja elu üle mõelda. “Võib-olla leiab mõni selle päris asja üles. Jumalas on rahu ja rõõm,” arvas üdini positiivne Ungru.

Saarte Häälele teadaolevalt ümberkaudsed elanikud kõrtsi sissekolimise üle väga rõõmsad ei ole. Nii ütles kiriku kõrval tegutsev veterinaar Margus Birkenfeldt vägagi konkreetselt: “Muidugi ei meeldi see mulle!”