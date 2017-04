Kohus lükkas trassimured valla kraesse (1)

Tallinna halduskohus leidis, et Kudjape Mündi tänava kunagiselt arendajalt Jüri Riksilt ei saa nõuda vee- ja kanalisatsioonitrasside kordategemist, ning tühistas Lääne-Saare vallavalitsuse mullu novembris tehtud sellesisulise ettekirjutuse.

Ettekirjutus pani Jüri Riksile kohustuse likvideerida nende trasside tuvastatud puudused ehk viia trassid kui ehitis vastavusse ehitusseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetega.

Kohtunik Kristjan Siigur selgitas märtsi viimasel päeval teatavaks tehtud otsuse põhjenduses, et vaidluse tuumaks olev probleem on tekkinud omavalitsuse ehk endise Kaarma valla süül. Vald jättis kinnisvaraarendusprojekti aluseks olevate haldusaktide (detailplaneering, ehitusload) andmisel üheselt reguleerimata kaebaja kohustused seoses teede ja trasside rajamisega.

Olles selle tegemata jätnud, ei saa kohalik omavalitsus kümme aastat pärast arendusprojekti valmimist hakata arendajale panema kohustust tagada töötavate vee- ja kanalisatsioonitrasside olemasolu. Sealjuures veel ise trasside ehitus- ja kasutuslubade õigusvastasust tunnistades.

Peremehetu vara



“Selle üle, kas kaebaja on mingil moel kuritarvitanud temalt selle kinnisvaraprojekti raames krunte ostnud isikute usaldust või rikkunud nendega sõlmitud lepinguid, ei ole käesoleval juhul mõtet arutleda, sest selliste kohustuste võimalikule rikkumisele reageerimiseks ei ole ehitusseadustiku alusel ehitise kordategemise ettekirjutuse tegemine kohane viis,” nentis kohtunik.

Ta lisas, et oma õigusi saavad suhetes kaebajaga kaitsta nii nende trasside kaudu reaalselt teenuseid tarbivad isikud kui ka nende kaudu teenuseid osutada sooviv AS Kuressaare Veevärk tsiviilõiguslike õiguskaitsevahenditega.

Tekkinud olukorra kõige mõistlikum lahendus näib kohtuniku hinnangul praegu olevat kohaliku omavalitsuse poolt trasside kui peremehetu ehitise hõivamine ja vee-ettevõtjaga kokkuleppel nende edaspidise sihipärase kasutatavuse tagamine. Seda soovitab ta veendumuses, et tegu on peremehetu varaga, kuna Jüri Riks teatas mullu veebruaris vallavalitsusele, et on Kudjape külas asuvate vee- ja kanalisatsioonitrasside omandist loobunud.

Lääne-Saare vallasekretär Andrus Lulla ütles Saarte Häälele, et vallavalitsus alles analüüsib kohtuotsust ja kujundab siis oma seisukoha järgnevateks sammudeks. “Vallavalitsus on haldusmenetluse läbiviimisega teinud kõik endast oleneva, et Jüri Riks võtaks vastutuse tema ehitatud vee- ja kanalisatsioonitrassi mittenõuetekohasuse eest viisil, mis tagaks elanikkonnale vee- ja kanalisatsioonivarustuse rajatud trassi kaudu. Vald kujundab peatselt seisukoha, kas esitada kohtuotsusele apellatsioonkaebus,” märkis ta.

Vähekaalukad huvid



Lulla tõdes, et kohtu hinnangul ei kaalu elanikkonna huvi vee- ja kanalisatsioonitrassi kasutamise jätkamise vastu üles Riksi huvisid ning arendajale trassi kordategemise kohustuse panek on ebaproportsionaalne. “Kohtu hinnangul on Riksi suhtes tõenäoliselt õiglasem trassi kasutusest eemaldamine, mitte aga tema kohustamine selle kordategemiseks,” lisas ta.

Vallasekretär juhtis tähelepanu, et kohtu otsus ei välista kahju hüvitamise nõuete esitamist, kui mõni asjaosalistest leiab, et talle on Riksi õigusvastase tegevusega kahju tekitatud. “Trassi nõuetele mittevastavuse tõendamiseks on läbi viidud ka vastav uuring ja audit, mille järeldusi kohus ümber ei lükanud,” sõnas Lulla.

Lilleküla külavanem Margo Kubjas, kes on ise Mündi tänava elanik, ütles, et kinnistuomanike seisukohast pole oluline, kellele trassid kuuluvad, nende põhiline mure on trasside toimimine. Praegu torustik töötab, vesi tuleb sisse ja solk läheb välja, aga kui kaua, pole selge. Värske kohtuotsuse valguses on viieteistkümne kinnistuomaniku pilgud pööratud vallavalitsuse poole, kes on Kubjase andmeil eelarvestrateegiasse kavandanud 60 000 eurot trasside rekonstrueerimiseks.

Positiivse asjana tõi Kubjas välja asjaolu, et Kuressaare Veevärk on asunud Mündi tänaval uuesti teenuse osutamise lepinguid sõlmima. Sellega on piirkonna arengu üks takistusi kõrvaldatud ja külavanema sõnul tundub, et mõne aja pärast on kõik tänavaäärsed krundid asustatud.

Tatikas ja Vesipruul



Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm ütles otsust kommenteerides, et lugu sarnaneb juba tükk aega surnud koera üle aia edasi-tagasi loopimisega. Esmalt käis äge vaidlus selle üle, kes on nende õnnetute trasside omanik – kas vald või arendaja. “Kui selgus, et arendaja, esitas viimane lihtsalt tahteavalduse, et ei soovi enam selle probleemse toruhunniku omanik olla. Ja nagu võluväel muutuski kogu kupatus seaduse mõistes peremehetuks,” sõnas ta.

Sõrm lisas, et asjade selline käik probleemide lahendusena võib tunduda küll kentsakana, aga kui selline on seaduse mõte ja kohtukulli otsus, ei oskagi midagi rohkem kosta. “Ainult üks asi jääb vaevama – kes selle süllekukkunud vara “õnnelik” omanik siis täna lõpuks on? Riik, omavalitsus või kogunisti kinnistuomanikud?” nentis ta.