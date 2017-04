Kunstiklubi juubilarid avavad näituse

Kuressaare kultuurikeskuse saalis avatakse 7. aprillil kell 16 kolme harrastuskunstniku Ilme Armuanni, Eve Oeselja ja Aare Martinsoni ühisnäitus “Juubelitrio”.



Näituse nimi tuleneb sellest, et kõik kolm on sündinud 1957. aastal ehk tähistavad tänavu 60. sünnipäeva. Aare Martinsonil oli sünnipäev jaanuaris, Eve Oeselga ja Ilme Armuandi ootab juubel veel ees.

“Juubelitrio” on läbilõige kunstnike viimaste aastate loomingust ning peale saaremaise mere ja loodushetkede saab näha ka portreid inimestest ja pilte loomadest. Armuand ja Oeselg esinevad näitusel vaid maalidega ning Martinsonilt on veel väljas viikingite teemast mõjutatud keraamikat ja omaloodud valgusteid.

Kunstnike ühendab veel see, et kõik kolm on lõpetanud 1980. aastatel kõrgkooli ning saanud hariduse üsna kunstikaugetel erialadel. Sellest hoolimata on nad erinevaid teid pidi leidnud tee kunsti juurde ja on pühendunud enesetäiendajad.

Valjala vallavanem Aare Martinson on erialalt bioloog, kuid kunstiga on ta tegelenud aastakümneid. Juba 1983. aastal liitus ta Saaremaa kunstiklubiga ja läbis Tartu kunstimuuseumi juures kaugõppes kunstikursused.

Automatiseeritud juhtimise süsteemide erialal lõpetanud Ilme Armuand on Saaremaa kunstiklubi liige 2003. aastast. Hea pastellmaalikäsitlus tõi talle 2006. aastal Kuressaare-aineliste taieste konkursil auhinnalise koha.

Eve Oeselg on erialalt raamatupidaja. Maalima hakkas ta 2002. aastal ning neli aastat hiljem sai temast Saaremaa kunstiklubi liige ja agar näitustel osaleja.

Näitus on avatud 9. maini.