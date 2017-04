Mullutu Murdja ja Saare Slaider “õngitsevad” endale uusi turge

Kõrkkülas paari aasta eest tööd alustanud käsitöölantide vabrik Estlant müüb oma toodangut enam kui 20 kaupluses üle Eesti ning nõudlus Saaremaa lantide järele aina kasvab.

Meelis Juhkam, käsitöölantide idee autor ja Estlant OÜ juhatuse liige, meenutas, et esimesed landikatsetused said alguse tegelikult juba kuus aastat tagasi. Tekkis mõte, et prooviks ja vaataks, mis välja tuleb. “Kuna olen viis-kuus aastat töötanud puutöökojas, kus valmistati eritellimusmööblit, siis mingi kogemus, kuidas puiduga ringi käia, oli olemas,” tunnistas Juhkam. Idee oligi teha puidust lante.

Landitegemisest ei teadnud ta toona samas midagi. “Kuidas lanti tasakaalustada, kuidas ta mängima saada, milliseid värve ja lakke kasutada, sellest ei olnud õrna aimugi,” tähendas ta.

Suurema hoo sai landivalmistamine sisse kaks ja pool aastat tagasi. Siis otsustati sõber Alver Maidlega, et asi tuleb ametlikuks vormistada. Selleks ajaks olid suuremad katsetused läbi, kooliraha makstud ja ettekujutus olemas, mida ja kuidas tegema hakatakse.

Juhkami kinnitusel läheb Estlandil hästi. “Esimesed landipartiid olid suurusjärgus 20–30 tükki, nüüd räägime omavahel poolnaljaga, et täna sai valmis 10 kilo lante,” muheles ta.

Juhkami sõnul ei tea nad enam isegi täpselt, mitu lanti on nad praeguseks valmis vorpinud, kui aga mingit suurusjärku pakkuda, siis arvatavasti jääb see 10 000 kanti. “Meil on kodu lähedal tootmisruumid, arvan, et järgmised kolm-neli aastat rahuldavad need meie vajadusi,” arvas Juhkam.

Tootmismahud muudkui suurenevad ja nõudlus käsitöölantide järele kasvab, mistõttu on Estlant kaalunud ühe lisatöötaja palkamist, et Meelis ja Alver – firmas töötab ka Kristo Putnik, kuid tema rida on müük – saaksid oma koormust vähendada. “Veel eile õhtulgi saime alles pool kaks öösel koju magama ja eks uue landimudeli valmiminegi on ajanappuse taha takerdunud,” tunnistas Juhkam. “Tahaks loota, et sügiseks on uus mudel poodides müügil.”

Esimene pood, kes nende lante müüma hakkas, oli Kuressaares asuv Küti äri. “Mäletan hästi, kuidas esimest korda sealt uksest sisse astusime ja julgust kokku võttes oma lante müüki pakkusime,” rääkis Juhkam. “Poest väljudes olime ikka uhked – meil oli esimene edasimüüja.”

Nüüdseks on Estlandi tooted müügil rohkem kui 20 kaupluses üle Eesti ja uusi huvilisi lisandub. “Eriti hea meel on selle üle, et paljud edasimüüjad otsivad ise kontakti ja uurivad koostöövõimalusi,” sõnas Juhkam.

Sel aastal on Estlant võtnud sihiks hakata vaatama eelkõige Soome ja Rootsi poole. Esimesed kontaktid on sealsete edasimüüjatega loodud ja Juhkami sõnutsi tundub, et huvi nende käsitöö vastu seal on. “Kui Eestis on käsitöölandid pigem selline uus asi, siis Skandinaavias on neid valmistatud juba pikki aastaid,” tõdes ta.

Estlandi eelistena teiste ees tooks tema välja materjalivaliku. “Seal valmistavad käsitöömeistrid oma landid enamjaolt plastikust, kuna puidu töötlemine on palju keerulisem ja aeganõudvam,” põhjendas ta. Kui vaadata aga poes müüdava käsitöölandi hinda, siis võib Eesti hinna rahulikult kahega korrutada, tõdes ta.

Lisaks on saaremaistel lantidel omanäoline ja disainikonkursil tunnustust pälvinud pakend. “Eks ole ka Eestis veel kohti, kus meie tooteid osta ei saa, proovime ka need piirkonnad ära katta ja muidugi see uus mudel… see on pikka aega hinge peal olnud.”

Suurte saakide meister



Estlandi tootevalikus on kolm mudelit, millest igaüht toodetakse kümnes toonis. “Kui võrrelda üle Eesti, kuidas meie tooted müüvad, siis joonistub kindlasti selgelt välja vahe mandri ja Saaremaa osas,” rääkis Meelis Juhkam.

Saaremaal müüvad Mullutu Murdja ja Saare Slaider, mandril läheb kaubaks ka Vilsandi Võtukas. “Eks see on tingitud sellest, et Saaremaa järved ja merelahed jäävad Võtuka jaoks lihtsalt liiga madalaks.”

Kõige enam nõutud toode on seni olnud sinivalge Slaider. Juhkam tõdes, et mullu juhtus paaril korral, et üks edasimüüja tellis nädalas mitu korda seda värvi lante juurde. “Esmaspäeval toimetasime kauba kohale ja kolmapäeval ta helistas, et see värv on otsas ja ta on ka viis tükki juba ette maha müünud.”

Slaideri leiutaja ei salga, et just see mudel kuulub ka ta oma lemmikute hulka. Ta märkis, et mullu sai osaletud üsna paljudel kalapüügivõistlustel, nt Saare Havil ja Koslepil. Saare Havi kevadisel etapil tuli Estlandi meeskond esimeseks, suvisel teiseks ja sügisel saavutati samuti teine koht, aasta kokkuvõttes tuli aga üldvõit. Sügisesel Koslepil oli neil õnn viia koju karikas, mille peal seisis “Suurte saakide meister” ehk individuaalselt õnnestus neil püüda kõige rohkem kalu.