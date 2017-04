Orissaare tütarlastekoor on laulnud 25 aastat

Möödunud laupäeval tähistas Orissaare tütarlastekoor 25. tegutsemisaastat kontserdiga “Meie jääme”.

Lisaks Orissaare tütarlastekoorile astusid üles ka Orissaare gümnaasiumi lastekoor Sirtsud ja Orissaare segakoor Horele. “Kõik kolm praegu minu poolt juhatatavat koori,” ütles dirigent Anne Kann, viidates, et mitu põlvkonda lauluinimesi tuli kokku.

Kontserdi nimi “Meie jääme” oli inspireeritud tänavu suvel toimuvast noorte laulu- ja tantsupeost, mille juhtlauseks on “Mina jään”. Nii pärinesid ka lood, mida tütarlastekoor kontserdil esitas, peaasjalikult suvise peo kavast. Näiteks Gustav Ernesaksa “Noor kevade” (tekst Juhan Liiv) ja Kadri Voorandi “Aga tule” (tekst Liisa Lotta Tomp).

Anne Kannu sõnul on repertuaar küllaltki nõudlik, mida oli ka kontserdil natuke tunda. “Kõik peavad pingutama, aga nad võtsid ennast kokku. Nad teevad seda alati,” oli dirigent tütarlastega rahul. Segakoor oli kontserdiks õppinud mitmeid varasemate aastate noorte laulupidude lugusid. Eriti tublid ja säravad olid Kannu sõnul aga kõige nooremad ehk Sirtsud.

Orissaare tütarlastekooris laulavad valdavas osas kohaliku gümnaasiumi õpilased alates 7. klassist. Veel kuuluvad koori mõned neiud Muhu ja Tornimäe põhikoolist. Kokku on kooris praegu 24 lauljat.

Kann meenutas, et omal ajal sai koor loodud gümnaasiuminoortele. Hiljem, kui gümnaasiumiosa õpilaste arv kahanes, hakati koori võtma ka nooremaid. Dirigent märkis siiski, et ka noorematelt tütarlastekoori lauljatelt oodatakse teatud vaimset küpsust.

Anne Kannu sõnul on koori aastate jooksul sattunud väga erineva tasemega lauljaid. On ka neid olnud, kes pole varem üldse laulnud. “Siis on meile pandud ülesanne see inimene laulma õpetada ja elu on näidanud, et enamasti oleme me selle eesmärgi saavutanud, kui inimene ise tahab,” lisas ta. Nimelt on koorilaul Orissaares gümnaasiumiastmes üheks valikaineks.

Koolikoori juhatamine tähendab paratamatult pidevat ehitamist, leiab Kann. “Ühe seltskonnaga jõuame sellise mõnusa tasemeni ja siis järgmine hetk läheb kümme väga tublit lauljat korraga ära,” nentis ta, lisades, et nii juhtus mõni aasta tagasi. “Aga paari aasta pärast olid juba uued tulijad nii tublid,” märkis dirigent rõõmsalt.

Proovi teeb koor iga nädal. Lisaks on läbi aastate korraldatud nädalalõppudel laululaagreid, kus lauldakse terved pikad päevad. “See on olnud üks töövorme, kus saab väga intensiivselt proovi teha ja neiud ei pea mõtlema järgmise päeva kontrolltööde või muude selliste asjade peale,” selgitas Kann.

Tuleval nädalal ootab Orissaare tütarlastekoori ees noorte laulupeo teine eelproov ehk ettelaulmine. Kuna repertuaar on peaaegu selge, ei tohiks peole pääsemisega raskusi olla, arvas Kann. Varem on koor osa võtnud mitmest maakonna-, noorte- ja üldlaulupeost. Käidud on ka välisreisidel Rootsis, Soomes ja Saksamaal ning tuleval aastal plaanitakse taas minna Saksamaale Bad Arolsenis toimuvale noorte muusikafestivalile.