Saared panid Brüsselis seljad kokku (2)

“Saartel on tohutu potentsiaal käivitada innovaatilisi projekte, mis on seni aga ikka ja jälle takerdunud põhimõtte “suur on ilus, suur on tulus” taha,” kirjutab riigikogu liige, Reformierakonda kuuluv Urve Tiidus. Tema sõnul annab Nutikate Saarte Deklaratsiooni allkirjastamine lootust, et midagi on ehk muutumas.



Märtsi lõpus kogunes Brüsselis Euroopa Parlamendi juures umbes sajapealine seltskond, kellele on oluline saarte käekäik Euroopa Liidus. Kokkusaamine päädis ühisdeklaratsiooni (Smart Islands Declaration ehk Nutikate Saarte Deklaratsioon) allkirjastamisega.

Selles öeldakse muu seas, et saartele omast ainulaadset looduslikku ja kultuurilist kapitali tuleb hoida. Samas tõdetakse, et saartel on suur potentsiaal kujuneda ideaalseteks kohtadeks, kus kasutada väga innovaatilisi tehnoloogiaid – olgu siis energia, transpordi, mobiilsuse, veekasutuse või ka info-kommunikatsiooni vallas. Ühtlasi soovitakse, et saarte initsiatiiv asetuks esiplaanile Euroopa Liidu järgmise rahastusperioodi raamistiku kokkupanemisel.

Vaid suur on ilus ja tulus?



EL-i riikide territooriumil asuvad saared on väga erinevad, mitte ainult klimaatiliselt. Kui näiteks Hispaania autonoomne piirkond Kanaari saared meelitab aastas kohale 30 miljonit turisti ja saartel kasutatakse 100% taastuvenergiat, siis väga paljud saared maadlevad uuenduslike projektide elluviimisel lihtsalt turutõrgete ja väiksusest tulenevate investeerimisraskustega.

Kahel ümarlaual toodi esile mitmeid põhimõtteid, mida peab EL-i poliitikates enam arvestama, näiteks saartele omane individuaalsus ja eripära – seda on olnud keeruline sobitada poliitika üldiste põhimõtetega, kus mingitele eranditele justkui kohta pole. Saared vajavad aga seda, eriti projektide rahastamisel.

Kõlas ka igati asjakohane mõte, et saartel on tohutu potentsiaal käivitada innovaatilisi projekte, millel omakorda oleks positiivne mõju kohalikule majandusele. Need aga takerduvad ikka ja jälle põhimõtte “suur on ilus, suur on tulus” taha.

Allakirjutamisele eelnenud ümarlaual, kus osalesid eksperdid Euroopa Komisjonist, Euroopa Investeerimispangast, Regioonide Komiteest, Perifeersete ja Mereliste Regioonide Konverentsilt ( CPMR), turuosalised ja kodanikuühenduste esindajad, toodi esile perspektiivikaid võimalusi, mida saared nutikate tehnoloogiatega võivad saavutada.

Töö selle nimel, et saared EL-i poliitikates suuremat tähelepanu saaksid, käib ka EL-i eesistuja-riigis Malta saarel. Selle pealinnas Vallettas on 18. mail energeetikaministrite mitteametlikul kohtumisel kavas alla kirjutada saarte kohta käiv poliitiline deklaratsioon.

Eeskujud siitsamast Saaremaalt



Kokkusaamisel jagati osalejatele ka voldikuid, kus on toodud näiteid parematest uuenduslikest praktikatest saartel, mida võiks kasutada mujalgi. Üks näide on Saaremaal koostöös soomlastega toimunud EL Interregi projekt VIRTU, mille käigus said eakad virtuaalselt suhelda hoolekande spetsialistidega, pidada ühiseid võimlemistunde, rääkimata võimalusest olla vajadusel 24 tundi omas kodus valvatud.

Saaremaaga seonduvaid näiteid oli veel. Näiteks väikesadamate nutikad teenused, mis ühendavad meresõpru üle maailma (http://www.marinaahoy.com). Saarlased saavad positiivset tähelepanu ka turismist erineva ettevõtluse edendamisega (paadi- ja väikelaevade ehitus) ning saare toodete brändinguga (http://ehtne.ee).

Itaaliale kuuluv Favignana saar saab lugejale tuttavaks kui saar, kus asuti võitlusse maailma meresid ja ookeane reostavate plastikpudelitega. Saarele rajati põhjaveega purskkaev, kust saab puhastatud joogivett. 2014. aastal säästeti nii 150 000 plastikpudelit.

Allakirjutamisel osalesid 15 riigi esindajad. Loo autor oli Nutikate Saarte Initsiatiivi alguse juures MTÜ Eesti Saarte Kogu ja Saaremaa omavalitsuste liidu lahkel loal ning riigikogu merekultuuri ja saarte toetusrühma esindajana.

Saared on erilised paigad maailmas, selles ei kahtle vist ükski saarel elav inimene. Nagu ütles Taani Samsø saarelt pärit Søren Hermansen, et praamile astudes muutub paradigma ehk mõttemuster. Saartel elavad inimesed olevat konservatiivsemad ja harjumustes kinni. Samas, 4000 elanikuga Samsø saar on endale nime teinud maailmas sellega, et muutus energiat tarbivast saarest energiat müüvaks saareks, kus energia tootmisest on saanud arvestatav eraettevõtluse viis.

Igatahes on Nutikate Saarte Deklaratsiooni allkirjastamisega teeots maha märgitud selleks, et Euroopa Liidus nähtaks saari edaspidi kui paradigma muutjaid. Luuakse kombineeritud rahastamisinstrumente pilootprojektide algatamiseks, aidatakse kaasa, et finantsinstitutsioonid tuleksid appi väiksemahulistele ja mitte nii kiiret kasumit tootvatele projektidele, lihtsustatakse bürokraatlikke protseduure, innustatakse teadlasi käsitlema saari kui geniaalset võimalust interdistsiplinaarseid uurimistöid teostada ja innovatsiooni edendada. Igatahes ei saa sellest deklaratsioonist Brüsselis kuidagi mööda vaadata.