Saaremaised kasemahlajoogid koguvad rahvusvahelist rahastust

Rahvusvahelisel ühisrahastusplatvormil on tarvis veidi enam kui kuu ajaga koguda 24 000 eurot.



Saarte Hääl kirjutas läinud nädalal, et EAS-ilt kasemahla tootearenduseks toetust saanud Kihelkonna ettevõte Öselstuff OÜ on välja töötanud mitu kasemahla baasil valmistatud jooki.

Sel esmaspäeval tuldi oma plaaniga esimese Saare firmana avalikkuse ette rahvusvahelisel ühisrahastusplatvormil Kickstarter. Oma põhimõttelt on see sarnane Hooandja platvormiga.

Esimesed Eestis



Anne-Liis Theisen Öselstuff OÜ-st tõdes, et ühtlasi saab seal tuntust koguda rahvusvahelisel areenil ja selle kaudu parema ettekujutuse, kas tootel välismaistel turgudel nõudlust oleks. “See on suhteliselt lollikindel nii projekti esitlejatele kui ka projekti toetajatele.”

Kui sihiks seatud summat ka kokku ei saada, siis ei tähenda see kulutusi ei toetajatele ega ka tootjatele endile. “Kuigi mingid turunduskulud on meil projekti valmistamise osas juba olnud, kuid need on võrdlemisi väikesed,” tunnistas Theisen. “Kui projekt on edukas, siis saame oma tootmise tööle panna ja meie toetajad saavad ka oma valitud “auhinnad” kätte.”

Theiseni sõnul on nad neile teadaolevalt tõesti esimene Saaremaa firma, kes on end Kickstarteri platvormil esitlenud. “Kuna Kickstarter hetkel Eestit veel ei toeta, siis see, et meie seal esindatud oleme, on tingitud tõsiasjast, et mina elan praegu Saksamaal,” rääkis Theisen.

Tema sõnul on tegelikult kogu nende pere saarelt pärit, kuid praegu üle maailma laiali pillutatud. “Kui minu vanem vend Ardon ja vanem õde Katri elavad Eestis, siis mina elan Saksamaal Kölnis ja mu väike õde Mirjam elab Walesis Cardiffis,” rääkis Anne-Liis Theisen. “Just soovist hoida kodumaad südamele lähemal ning Eestimaad, Saaremaad ja meie traditsioonilist kasemahla rahvusvahelisel tasemel tuntumaks teha, otsustasime pere ettevõtmise asutada.”

Kickstarteris on perefirma eesmärgiks koguda 24 000 eurot ning see on projekti kirjelduses ka täpsemalt lahti seletatud, kuidas ja kuhu millised summad täpsemalt lähevad. Kümme protsenti sellest läheb projekti edukuse korral Kick­starteri tasuks, ülejäänu jagub vastavalt kasemahla varumiseks, pudelite ja siltide ostmiseks ning pudeldamiseks.

Lisaks on summasse arvestatud ka eriauhinnad ja nende tootmine – käsitsi tehtud kasepuust toetajamärgid, mida saab kasutada tassi- või kuumaalustena, kasepuust tehtud tass, kasemahlast maheseep ja palju muud.

40 päeva aega



“Pakkuda on ka reisipakette järgmiseks kevadeks, kus näitame huvilistele, kuidas kasemahla võtta nii, et puid ei kahjustaks, ning huvilised saavad ise valmistada ka kasemahlaseepi,” rääkis Theisen.

Kampaania kestab rahvusvahelisel platvormil 40 päeva ja toetada saab seda n-ö otse, soetades endale auhindu, mida Öselstuff on seal välja pannud.

Kasemahlatootja tootevalikuga saab tutvuda nende kodulehel www.oselbirch.com. Kasemahlajookide tootmisele saab aga hoogu anda aadressil http://kck.st/2osfLnD.