SEB sissemakseautomaat oli ööpäeva rivist väljas

Kuressaare kesklinnas SEB kontori juures asuva pangaautomaadi hooldustööd ei võimaldanud seda kasutada ei esmaspäeval ega ka teisipäeva esimeses pooles, jättes nõndamoodi hätta kliendid, kel oli tarvis sularaha oma arvete tasumiseks kontole panna. Kuressaare pangakontor teadupoolest läinud sügisest saati sularahateenuseid ei paku.



SEB kommunikatsioonijuhi Julia Piilmanni sõnul kontrollisid nad mainitud pangaautomaadi tööd ning see oli tõesti hoolduses alates 3. aprilli kella 12-st kuni 4. aprilli kella 13-ni. “Alates kella 13-st on automaat ilusti töötanud,” kinnitas Piilmann. Vaadates kõnealuse pangaautomaadi töö ajalugu, ei täheldanud nad panga kõneisiku sõnul olulist probleemi. “Masin vajab aeg-ajalt küll hooldust, aga selle töönäitajad mahuvad täiesti Eesti keskmistesse, märtsis oli masina töökindlus 97,25%,” nentis Piilmann.

Küsimuse peale, kas pank ei võiks kaaluda Kuressaarde veel ühe sularaha sissemakse automaadi paigaldamist, kostis panga esindaja, et sõltuvalt masina töökindlusprotsendist oleks praegu küll veidi vara rääkida konkreetse pangaautomaadi väljavahetamisest või täiendava alternatiivi loomise vajadusest.

Samas kasutas ta võimalust tuletada klientidele meelde, et kasutades pangaautomaati, peab olema tähelepanelik ja jälgima, et masinasse ei satuks koos sularahaga kõrvalisi asju. “Tihti on rikete põhjuseks just see, et koos paberrahaga satuvad automaati mündid, klambrid ja muud väikesed objektid, mis viivadki masina rivist välja,” selgitas Julia Piilmann.