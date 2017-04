Illiku laidu soovib arendada Piidivabrik

Illiku laiu ja Orissaare sadama arendaja konkursile tegi ainsa pakkumuse MTÜ Piidivabrik, kes seni on laiul korraldanud meelelahutusüritusi. Piidivabrikusse kuuluvad Paap Uspenski, Martin Teras ja Tarmo Ruttu.



Saarte Häälele ütlesid Tarmo Ruttu ja Paap Uspenski, et nad on tõepoolest pakkumuse teinud ja neil on soov Illikuga tegeleda. Mida ja kuidas nad täpsemalt teha tahavad, seda Ruttu enne konkursikomisjoni lõplikku otsust ütlema ei kippunud.

Juhul kui Piidivabrik sobivaks tunnistatakse, siis on neil kaks aastat aega, et alustada ümberehitamise, uue ehitise püstitamise ja sadama uuendamisega.

Kõik tegevused peavad olema kooskõlas kehtiva detailplaneeringuga või siis peab arendaja taotlema oma kuludega detailplaneeringu muutmist. Kehtiv planeering näeb kokkuvõtlikult ette sadamaala laiendamist ja korrastamist ning täiendavate lautrikohtade, aktiivse kaubandus-teenindus-majutus-toitlustusala ning puhke- ja virgestusala rajamist. Vald seab konkursi võitja kasuks hoonestusõiguse tähtajaga 35 aastat.