Lendab sajaga!

Kevad on talgute aeg, ka liikluses – tänavustel liiklustalgutel on taas luubi all kiiruseületamised. Igaüks, kes selle pärast mures, saab vastaval kaardirakendusel märkida kohad, kus piirkiirust ületavad juhid nii iseenda kui ka teised liiklejad ohtu seavad.

Eks seda tule ikka ette, et vahel kipub jalg gaasipedaali pisut tugevamini vajutama kui tohiks. Kui hoolimatu juht aga nii enda kui ka teiste turvalisusele vilistades mööda teid-tänavaid “kütab” ja riskantseid möödasõite teeb, on kuri karjas.

Ütlus “pole vahele jäänud – pole varas” näikse kehtivat ka kiiruseületajate kohta. Kui aga seadusesilm juhte kihutama peibutavad kohad teravama pilgu alla võtab, on ehk lootust, et lubatud sõidukiirusest peetakse seal edaspidi hoolikamalt kinni. Meie kõigi elu ja tervise huvides.