Madalapalgaliste toetus pani tulusid deklareerima

Tähtajaks ehk 31. märtsiks esitati Saare maakonnas 15 387 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, neist paberkandjal 836 ja elektroonselt 14 511. Ühtekokku rohkem kui mullu.



Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna Kuressaare büroo juht Olev Martinson ütles, et aasta varem olid nimetatud arvud 2015. aasta kohta 14 605 deklaratsiooni, neist paberkandjal 782 ja elektroonselt 13 823. “Seega esitati sel aastal tähtaegselt 782 deklaratsiooni enam võrreldes aasta varasemaga,” märkis Martinson. Arvu suurenemine on tema sõnul eelkõige tingitud 2016. aasta eest madalapalgalistele toetuse maksmisest.

Esitatud 2016. aasta tuludeklaratsioonide järgi kuulub Saare maakonnas tulumaksu enammaksu tagastamisele 2 069 400 eurot. Saarlaste esitatud deklaratsioonide alusel tuleb neil aga juurde maksta 490 100 eurot.

Võrdluseks võib välja tuua, et aasta varem ehk 2015. aasta tuludeklaratsioonide järgi olid nimetatud arvud 1 996 000 eurot ja 506 500 eurot. “Seega on tulumaksu enammaksu tagastamine aastaga mõnevõrra suurenenud, kuid juurdemaksmisele kuuluvad summad on vähenenud,” nentis Martinson.

Madalapalgaliste toetuse saamiseks esitati meie maakonnas 2365 taotlust. Esitatud taotluste alusel moodustavad toetuse summad kokku 831 723 eurot.

Olev Martinsoni sõnul on füüsilise isiku tuludeklaratsioonide aktiivne esitamise aeg pooleteist kuu jooksul olnud igal aastal pingeline, seda ka tänavu. “Käesoleval aastal suurendas bürood külastavate klientide arvu kindlasti madalapalgaliste toetuse saamise võimalus ja selle sidumine 2016. aasta tuludeklaratsiooni esitamisega,” arutles Martinson.

Esitatud tuludeklaratsioonide põhjalikum analüüs – deklareeritud tulude üldsumma, tulude liigid, tuludest tehtavad mahaarvamised – seisab maksuametil aga veel ees.