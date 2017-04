Muhu lasteaed saab uued kasvatajad

Muhu lasteaed sai jaanuaris väljakuulutatud konkursi tulemusel kahe pensionile mineva lasteaiaõpetaja koha täitmiseks viis sooviavaldust.



“Meil on, kelle vahel valida, nüüd tuleb teha otsus,” ütles Muhu lasteaia direktor Reet Hobustkoppel, kelle sõnul on viiest avalduse esitanud kandidaadist kolm erialase haridusega. 31. märtsil lõppenud konkursile laekus esimene avaldus veebruaris ja viimased kaks konkursi viimasel päeval.

Uued töötajad võetakse ametisse kahe pensionile siirduva lasteaiaõpetaja asemele, kellest üks lahkub töölt juulis ja teine septembris. Lasteaia direktori sõnul andis konkursi aegsasti ette väljakuulutamine huvilistele aega kaalumiseks ja vajadusel elus muudatuste kavandamiseks, sest mitu neist elab Saaremaal või mandril.

Lisaks põhikohaga lasteaiaõpetajale otsis Muhu lasteaed lasteaiaõpetajat lapsehoolduspuhkusele läinud õpetaja asemele ja on leidnud sellegi. “Inimene, kes seda rolli juba niigi täitis, otsustas edasi töötada,” ütles Hobustkoppel.

Muhu lasteaia kolmes rühmas on praegu 58 last. Kõige rohkem on lasteaias käijaid olnud 1980-ndatel, mil laste arv ulatus saja ligi. Kõige väiksem oli laste arv 2000-ndate alguses, mil lasteaias käis alla 40 lapse.

Reet Hobustkoppeli sõnul on nende lasteaias käivate laste arv olnud nüüd juba pikka aega üle 50. Saarel ehitatakse järjest uusi suvekodusid, mille asukatest saavad mõnel juhul ka püsielanikud. “Eelmisel aastal tuli mul jälle üks noor perekond niimoodi, et ostis maja siia,” rääkis direktor. “Neid on nüüd järjest olnud ikka päris mitu.”