Mure laste pärast

“Muretsedes hariduse taseme pärast, tuleb ennekõike rääkida lapsest haridussüsteemis,” kirjutab Kuressaare gümnaasiumi õppealajuhataja Maidu Varik.



PISA-testi tulemused on tõstnud Eesti jaoks olulise küsimuse: miks meie laste suurepäraste võimete taustal pole näha lootust andvaid märke haridusedu kandumisest riigi arengu teistesse valdkondadesse, järelejõudmisest maailma tippudele?

Palju on räägitud sellestki, et Eesti kooliõpilased on Euroopa õnnetuimad. Haridusuuringud kinnitavad, et üle poole Eesti õpilastest peab õppetöö koormust üle jõu käivaks, paljud tunnevad end pidevalt väsinuna ja peavad kooli vastumeelseks. Suure õhina ja teadmistehuviga kooli astunud õpilastest on paljud juba enne põhikooli lõppu kogenud stressi ja läbipõlemissündroomi ning nad on omandanud oskuse lükata oma kohustusi irratsionaalselt edasi. Samad tendentsid ei ole tundmatud ka Saaremaa koolides, hoolimata väga tublidest õpetajatest.

Mõnevõrra erinev on siin küll linnavolinik Argo Kirsi seisukoht, kes peab Saaremaa hariduse allakäigu süüdlaseks üht linna gümnaasiumi, kust naabri-Kusti kaudu on linnast maale jõudnud teadmine, et “ega olegi põhikoolis suurt pingutada vaja, gümnaasiumi saan ikka”.

Mitmekesisus on pluss



Meie Y- ja Z-põlvkonnale ei ole emapiimaga kaasa antud vargamäelikku püüdlust tööga õndsaks saada. Konservatiiv-traditsioonilise pedagoogika radikaalsemate esindajate arvates peakski lastele varasest lapsepõlvest peale tõestama, et kooliskäimine ongi üks ütlemata raske ja vaevaline protsess, mis nõuab tohutut pingutust. Pedagoogilise tõuaretuse menukaimateks vahenditeks on olnud kõikvõimalikud sisseastumiskatsed (lasteaeda, 1., 7., 10. klassi jne), selekteerimine ja kõikvõimalik hindamine (selgitamaks, mida ei osata).

Prantsuse lütseum saab valida motiveeritud õpilased, kellele (või kelle vanematele) sobivad kooli väärtused ja õppesüsteem – ning nad on valmis ka keskmisest rohkem pingutama.

Seadmata kahtluse alla traditsioonilisest koolist saadavaid “vana hea hariduse” väärtusi, tuleb ka hariduselus arvestada maailma muutumise ja mitmekesistumisega.

Just koolitüüpide mitmekesisus ja süvaõppe võimalused teatud valdkonnas on olnud Eesti hariduse plussid.

Raul Rebane on võrrelnud kettaheitja Gerd Kanteri tiimi tegemisi suurte unistuste nimel tammsaareliku töötegemise kujundiga. Murdepunktina tõi ta välja hetke, mil sportlane mõistis, et edu saavutamiseks ei piisa, kui treenid teistest rohkem. Edu tagas hoopis see, kui tehti midagi uut ja teistmoodi. Ka Eesti hariduses räägitakse nüüd muutunud õpikäsitlusest – ainekesksete teadmiste asemel pigem probleemikeskse tarkuse poole, vähendamaks pidevat eksami- ja soorituspainet!

Laste arvu vähenemise tõttu on tõepoolest langenud ka gümnaasiumisse pääsemise lävend, kuid sama probleemiga puutuvad kokku ka ülikoolid. Ent nagu me teame, on tegu siiski oma võimetelt eakaaslaste hulgas maailma tipus olevate noortega! Oma piiratud inimressursi juures peame igati pingutama, et need võimed saaksid avalduda.

Paratamatult tuleb seejuures leppida olukorraga, et ka gümnasistide hariduslik tase ei ole enam nii ühtlane kui varem (Argo Kirsi väitel on see aga tohutult langenud). Peame leppima, et gümnaasiumil on ka teatud sotsiaalsed funktsioonid – selles valguses pole kahtlust, et kolm aastat gümnaasiumis õppimist ei tule kellelegi kahjuks. Haritus, sotsiaalse koostöö ja vaimse töö oskused aitavad vastu seista ka levivale kultuuritusele, äärmusluse ja vihaparteide mõjukuse kasvule jms.

Mastimände lagendikul ei kasvata. Seetõttu ongi Kuressaare gümnaasium avatud õppeasutus neile, kes soovivad siin õppida ja jõuda eneseteostuse kõrgemate tasanditeni. Meie kooli mainele on alati olnud omane ka vastutustunne oma õpilaste käekäigu eest. Oleme rohkem aednikutüüpi koolipidajad, kes usuvad ka looduse üllatustesse ja taassündi (ainult kasta on vaja hoolega!), me ei taha suruda noort vaimu etteantud kindla kujuga vormi.

Lisaks gümnaasiumi ja ülikooli sarnasele olukorrale “hingede püüdmisel” on sarnasused ka õppetegevuses. Gümnasist peab aga ühe õppeaasta jooksul saama u 30 eksamilaadset tulemust (vähemalt 50-protsendilise tulemusega) ning eksimisvõimalused on minimaalsed. Vähemalt statistiliselt on tudengi eksamikoormus väiksem ja keskmise üliõpilase jaoks ei ole eksamil põrumine tundmatu nähtus, lisaks on ülikoolidel enamasti 10-palline hindesüsteem. Olgugi gümnaasiumi- ja ülikooliõpingute võrdlemine pisut meelevaldne, on sarnased tendentsid siiski märgatavad (madalam konkurss sisseastumisel, suurem väljalangevus). Ka see, et paljud gümnasistidki käivad kooli kõrvalt tööl. Erinevalt tudengitest puudub gümnasistil võimalus nominaalset õpiaega pikendada. Koolist väljalangemine on aga probleemiks mõlemal haridustüübil.

KG hiljutises hariduskohvikus tõdesid ka lapsevanemad, et neil on vaja rohkem teadmisi õppijat toetava hindamise osas. Õpilastega sarnaselt leiti, et senist liiga hindele suunatud õppimist aitaks 21. sajandi vajadustega vastavusse viia motiveerivam hindamissüsteem. Tavaliselt ei jõuta ühegi loova lahenduseni korduvate katsetuste ja ka eksimusteta, reaalse eluga seotud õppetöös tuleks seda arvestada.

See, mida naabri-Kusti ei pruugi teada või millest talle ei taheta rääkida (üldise edukultuse taustal), on aga gümnasistide pingutused oma mureainetega toimetulemiseks. Mõnel juhul ka lisatundide võtmine ja eraõpetajate palkamine. Seega ei ole gümnaasium isegi lapsepõlve pikendajate jaoks lihtsalt “fun”. Pisaraid ja higi tuleb valada endiselt. Mureaineteks on aga kõige enam endiselt just ühe-aine-kesksed ained.

Riigigümnaasiumist ka



Sarnaselt haldusreformiga on riigigümnaasiumide loomisest saanud kampaania, kus vorm on muutunud sisust tähtsamaks. “Puhta gümnaasiumi” teema pole kunagi olnud Eesti hariduse põletavaim probleem. Nn täistsükli koolil on Eesti hariduses piisavalt pikk ajalugu ja sel süsteemil on ka palju plusse.

Loomulikult ei ole minagi vastu ajakohase õpikeskkonna ja akadeemilise suunitlusega gümnaasiumi rajamisele Kuressaarde. Kuna ükski praegustest hoonetest tänapäevase õppeasutuse kriteeriumidele ei vasta, eeldaks see uue koolihoone ehitamist. Iseasi, kas sellist mitmekülgselt arendavat õpikeskkonda vajaksid esmajärjekorras just gümnasistid. Paraku aga sunnib siin tagant kiirustama vähenemismärke ilmutav, koolivõrgu optimeerimiseks mõeldud riigipoolne rahakuhi.

Riigigümnaasiumi loomine ei tohiks kaasa tuua õpikeskkonna halvenemist Kuressaares. Kui haridusreformi algusaegadel oli “tugev põhikool” üks põhipostulaate, siis nüüdseks kipub riigigümnaasiumi teema kõik muu varjutama.

Riigigümnaasiumist ei tasu loota imeravimit kõigi haridus- ja kasvatusprobleemide lahendamiseks. Muretsedes hariduse taseme pärast, tuleb ennekõike rääkida lapsest haridussüsteemis. Kui tegu ikka on murega hariduse pärast, mitte aga kommunaalpoliitilise kättemaksuhimuga või uue ametiposti ihalusega.