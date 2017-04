Natura-piiranguga metsa eest saab nüüd hüvitist nõuda

Olukorras, kus riik keelab omanikul maale isegi lähedale minna, on nüüd maksma hakatav hüvitis metsaomanik Andi Saagpaku sõnul mõistlik lahendus.

“Muidu pole ju eraomandil mõtet, kui seda ainult riik kamandab,” sõnas Kuumi külas elav metsaomanik Andi Saagpakk.

Alates üleeilsest saavad metsaomanikud taotleda looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest hüvitist ka juhul, kui kaitsealune liik asub väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala.

Saagpakk ütles, et temal on õigus saada toetust umbes 5 hektari suuruse ala eest, mille majandamisel kehitavad merikotka pesa tõttu ranged piirangud. Karujärve ääres asuvale alale on omanikul rangelt keelatud minna 15. veebruarist 31. juulini.

“Keskkonnaametist tuli 2016. aasta veebruaris kiri teatega, et minu maal asub linnupesa, ja loeteluga tegevustest, mida kõik seal seetõttu teha ei tohi,” rääkis Saagpakk. “Naabruses üks vanainimene sai ka samasuguse kirja ja pidi selle peale infarkti saama.”

Metsaomanik Timo Asuja rääkis, et temal jääb musta toonekure pesitsemise tõttu Kaarmise järve ääres majandamata ligi 5 ha maad, kus peamiselt kasvab raieküps kuusepuu. Asuja hinnangul katab 110 eurot hektari kohta saamata jäänud tulu vaid minimaalselt. “See on kerge kompensatsioon, aga metsaomaniku seisukohalt ebapiisav,” lausus Asuja.

SA Erametsakeskus juhatuse liikme Jaanus Auni sõnul on õiglane, et eraomandi kasutuspiirangud ka piisavalt hüvitatud saavad.

Väljaspool Natura võrgustikku asuva looduskaitselise piirangu eest hüvitatakse metsaomanikule 110 eurot hektari kohta (ilma tulumaksuta 88 eurot) aastas. Sama suur on hüvitise määr ka Natura ala sihtkaitsevööndis. Natura ala piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal on ette nähtud 60 eurot (ilma tulumaksuta 48 eurot) hektari kohta aastas.

2017. aasta toetusõiguslike metsaalade kaardi alusel on Saare maakonnas kokku 648 hektarit sellist metsaala (jaguneb 250 katastriüksuse vahel), mis ei asu Natura võrgustikus, kuid mille omanikel on piirangute tõttu õigus hüvitist taotleda.

Tänavu võtab Erametsakeskus Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi vastu 22. aprillini. Saare maakonnas aitab taotlusi täita ja esitada Saaremaa metsaühing. Taotlemise tingimustega saab tutvuda erametsaportaalis www.eramets.ee.