Pisikesed linlased said sünnikirjad

Kuressaare linnavalitsus andis eile sünnikirjad linna uhiuutele kodanikele, kes on sündinud ajavahemikus 30. november 2016 kuni 15. märts 2017.



Selle aja jooksul on Kuressaarde sündinud 32 last – 17 tüdrukut ja 15 poissi, nende seas paar kaksikvendi.

22. novembril sündinud pisike Uku Adel on oma ema Marie ja isa Marko Adeli esimene laps. “Algul mõtlesime, et valime pojale m-tähega algava nime – nagu meil mõlemal,” ütles isa Marko. “Siis leidsime aga nime Uku ja see meeldis meile mõlemale,” lisas ema Marie.

Värskete vanemate sõnul on väike Uku tore ja rõõmus laps, armastab naerda, ent vahel näitab ka iseloomu ja teeb kõva häält.

Nii Marko kui ka Marie on aastaid elanud mandril, pereisa ka Soomes. “Kuressaares on siiski kõige parem,” leiavad nad. “Siin on hea lapsi kasvatada.”