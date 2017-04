Politsei keskendub talgutel piirkiirust ületavatele juhtidele

Eilsest alates saab liiklustalgute kaardirakendusse märkida kohti, kus piirkiirusi ületavad juhid liikluse ohtlikuks muudavad, et politsei saaks kogutud andmete põhjal liiklusjärelevalvet teha.

Sarnaselt eelmise aastaga keskenduvad liiklustalgud sõidukite kiirusele, sest see on alati inimeste jaoks suurim mure. Politseikapten Sirle Loigu sõnul on liiklustalgud Eestis elavate inimeste ja politseinike ühine ettevõtmine liikluse turvaliseks muutmiseks. “Saame minna nendele ristmikele, teedele ja tänavatele, kuhu meid oodatakse,” sõnas Loigo, lisades, et loodetavasti aitab selline aktsioon kaasa, et inimeseks mõistaksid kiiruse ületamise ohtlikkust.

Järjest kasvanud kiiruseületajate arv linnades on üks põhjus, miks politsei tänavused liiklustalgud keskenduvad neile, kel kombeks piirkiirust ignoreerida.

“On juhte, kes ei pea maanteel või võõras kohas kiiruse ületamist ohtlikuks ja häirivaks, kuid tunnetavad kiiruse ohtu oma kodu või töökoha läheduses. See on paradoksaalne – ma ei taha, et teised kihutavad minu kodu naabruses, aga võõrastel tänavatel ületan kiirust oma käitumisele mõtlemata,” möönis Sirle Loigo, kelle sõnul tabatakse igal aastal ka mõni selline kiiruseületaja, kes on ise rakenduse kaudu ohtlikust kohast teada andnud.

Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk ütles, et möödunud aasta liiklustalgute ajal toodi probleemina enim välja asulasiseseid kiiruseületamisi ja tunti muret jalakäijate ohutuse pärast näiteks koolide ümbruses või Smuuli rajoonis.

“Politseini on jõudnud ka muul ajal märgukirju, kus piirkiiruse ületamine kaasliiklejates ohutunnet tekitab,” rääkis Sikk. “Probleemse kohana on välja toodud Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare trass ja selles osas ei ole viimaste aastate võrdluses ka midagi muutunud ehk seda on ka varem märgitud.”

Patrulltalituse juhi hinnangul ei pruugi kodanike tänavused tähelepanekud võrreldes möödunud aastaga suuri üllatusi pakkuda, kuid see selgub juba mõne aja pärast.

Ettepanekuid saab Facebooki konto kaudu sisestada 11. aprillini, misjärel teeb politsei 19. aprillil liiklusjärelevalvet tehtud ettepanekute alustel. Kaardirakenduse leiab aadressilt www.liiklustalgud.ee.