Soome ja Läti blogijad tutvusid Saaremaaga (1)

Teisipäeval ja kolmapäeval viibisid Saaremaal Soome ja Läti tervise- ja iluteemaliste blogide kirjutajad ning Läti naisteajakirja esindaja.



Pressireis oli ajastatud Spaaremaa Wellfestile eelnevasse perioodi, näitamaks külalistele, et kui spaade kontsentratsioon on nii tihe kui Saaremaal, on nad võimelised üheskoos ära sisustama terve terviseteemalise nädala. MTÜ Visit Saaremaa kokkupandud programmi kuulusid kõigi Kuressaare spaahotellide külastused ja lõõgastavate spaahoolitsuste nautimine.

Reisil osalesid viis korda Soome parimaks blogijaks tunnustatud Kaisa Merelä (“The good morning” blogi autor) ja omanimelist blogi pidav Ella Elers, kellel on kahepeale kokku sotsiaalmeedias rohkem kui 10 000 jälgijat. Kui vanema generatsiooni soomlastele on Saaremaa üsna tuntud paik, siis nooremate soomlaste nimel peab vaeva nägema, et nad Tallinnast kaugemale meelitada. Noori naisi kõnetavate blogijate Saaremaa-teemalised postitused pakuvad selleks hea võimaluse.

Lätist olid Saaremaale tulnud populaarseima naisteajakirja Ieva peatoimetaja Inita Sila ja “Alksne”-nimelise ilublogi pidaja Laura Alksne. Erinevalt soomlastest ei ole lätlastel teadupärast ühtegi saart ja seetõttu on Saaremaa neile eriti atraktiivne. Kui lisada siia juurde meeldiv spaapuhkus, on Saaremaal reisisihtkohana Läti turul potentsiaali omajagu.

Teisipäeva koos külalistega veetnud MTÜ Visit Saaremaa turismispetsialisti Kristina Mägi sõnul olid daamid kõik Saaremaast väga huvitatud. Seda enam, et põhjanaabritest blogijad ei olnud siin varem kordagi käinud ega sellisest saarest midagi kuulnudki. Küsimusele, kas saar vastab nende ettekujutusele, vastasid neiud, et siinsed ehitised näevad välja uuemad, kui nad olid arvanud. Blogijate sõnul ei ole noorematel soomlastel spaas käimise traditsioone, sest kodumaal on see nende jaoks kallis. Saaremaad nimetasid neiud spaaparadiisiks.

Mõlemad lätlased olid Saaremaal varem käinud. Riia elanikena hindasid nii Inita kui ka Laura väga Kuressaare rahulikku elutempot. Lätlased kinnitasid, et spaades käimine on (eriti nooremate) lätlaste seas populaarne. Aga Läti mõistes on tegemist eraldiseisva spaa või suurema ilusalongiga. Spaahotelle neil väga palju ei ole.

Saaremaalt liikus pressireis edasi Haapsallu. Lähinädalatel tasub eelpool nimetatud blogidel ja ajakirjadel pilku peal hoida ja loota, et seal nähtu innustab nii soomlasi kui ka lätlasi Saaremaale reisima. Kui mitte juba sel aastal, siis vähemalt järgmise aasta Spaaremaa Wellfesti ajal.