Ülevaade tegemistest

Iga kuu esimeses linnalehes võtab linnapea Madis Kallas kokku viimase aja olulisemad sündmused ja kohtumised.



• Võtsin raekojas vastu ühe Jaapani väikesaare kooli delegatsiooni, kes oli külas Saaremaa ühisgümnaasiumil.

• Osalesin Pargi lasteaia 70. aasta juubeliüritusel.

• Saaremaa omavalitsuste liidu juhatuse koosolek toimus sel korral Leisis ja lisaks läbivale ühinemise teemale arutleti SOL-i tuleviku üle.

• Võõrustasin raekojas erinevate riikide kooliõpetajate delegatsiooni, kes külastas Kuressaare gümnaasiumi.

• Tegin Kaali põhikoolis Saaremaa koolide hoolekogude lapsevanematele ettekande koolivõrgu teemal.

• Toimus kompetentsikeskuse nõukogu koosolek, kus saime ülevaate 2016. aasta tegevusest ja plaanidest aastal 2017.

• Politseiga kohtumisel oli arut-elu keskmes noortega seonduv: erinevad ohtlikud mängud ja noortekeskuse bussijaama kolimisest tekkinud uued mured.

• Osalesin Tallinnas linnade ja valdade päevadel, kus esinesin ettekandega Saaremaa ühinemise teemal.

• Noortele alkoholi kättesaadavuse piiramise programmi koosolekul arutasime meetmeid enne koolilõpupidusid.

• Oli au osaleda Saaremaa ühisgümnaasiumis miniteatripäevade avamisel.

• Linnavalitsust ja juhtkomisjoni külastas Paikuse vallavalitsuse ja vallavolikogu delegatsioon, et saada ülevaade siinsest ühinemisprotsessist.

• Toimus SOL-i volikogu koosolek, kus kinnitati 2017. aasta eelarve ja kuulati TS Laevade ülevaadet parvlaevaühendusest.

• Allkirjastasime haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga ühiste kavatsuste kokkuleppe Kuressaarde riigigümnaasiumi rajamiseks (pildil).

• Ettevõtluse alal külastasin Tallinnas Proeksperdi peakontorit, millel on filiaal ka Kuressaares.

• Kohtumisel Kuressaare haigla juhatuse esimehega oli põhiliseks teemaks võimaliku erakorralise hambaravi korraldamine suvekuudel.

• Osalesin Hiiumaal Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala nõukoja koosolekul ning külastasin ka Hiiumaa riigigümnaasiumi ja Hiiu vallavalitsust.

• Võtsin osa Saaremaa töö- ja karjäärimessi foorumist.

• Toimus kohtumine erihoolekande teemal, kaasatud olid Kuressaare elanikud ja AS Hoolekandeteenused.

• Kohtumisel Eesti mereakadeemia direktoriga arutasime tenuuri loomist Kuressaarde.

• Osalesin Incapi tootmisliini avamisel.

• Võõrustasin Kuressaare linnavalitsust külastanud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrit Urve Palo.

• Linnavalitsust külastas Paide linnavalitsuse delegatsioon.

• Kultuurikeskuses andsime üle sünnikirjad Kuressaare kõige noorematele kodanikele.