Vokaalansamblite päeval napib osalejaid

Laupäeval kell 16 algab Nasva klubis maakondlik vokaalansamblite päev, mis on järjekorras juba 25. Uhkest aastapäevast hoolimata on osalevaid ansambleid poole vähem kui mullu ehk vaid neli.

Nasva klubi juhataja Hiie Mook ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et ansamblitele anti ülesandeks õppida selgeks ja esitada üks laul, mille sõnade autor on kirjanik Leelo Tungal, kes tähistab tänavu 70. sünnipäeva. Ülesanne on kantud nii kirjaniku eesolevast juubelist kui ka tänavusest laste ja noorte kultuuriaastast. Mook lisas, et hiljem tegi ta selle koha pealt väikese järeleandmise, kuid oma tulekust on teada andnud ikkagi vaid neli ansamblit. Need on naisansamblid Vallatud Kurvid Laimjalast, Kena ja Vokiratas Tornimäelt ning Taritu meesansambel.

Möödunud aastal toimus vokaalansamblite päev Salme kultuurimajas ja siis osales kaheksa kollektiivi.

Moogi sõnul on õhtu juhid lapsed ja ansamblite esinemist hindab viieliikmeline žürii. Oodata on ka üllatusesinejat.