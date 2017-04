Wris müüb Osturallil oma traditsioonilisi hitte

Saaremaa firma reisibüroo Wris teab, et Tallinna ja Tartu kaubamajas toimuval kevadisel Osturallil peab pakutav kraam olema hea hinnaga ja kiiresti müüdav. Nõnda mindi ka tänavu rallile just selle veendumusega.

Wrisi reisibüroo juhatuse liige Krista Esta tõdes, et Osturallil lähevad kaubaks nende traditsioonilised hitid: linnareisid, spaapakkumised ja lennupiletid. Linnareisidest tuntakse seejuures huvi eelkõige Viini, Praha, Odessa ja Rooma vastu, aga hästi müüvad ka Madrid ja Barcelona. “Kuna Osturalli ajal on lennupiletid soodsad, siis on ka pakettide hinnad sellevõrra soodsamad,” nentis Esta. Puhkusepakettide seas on eelistatuim sihtkoht Kreeta ja teised Kreeka saared. Lennupiletite osas on huvi aga suur suviste sihtkohtade, eriti Horvaatia linnade vastu. Spaadest on Esta sõnul alati oodatud Saaremaa spaade pakkumised – GOSPA ning seekord ka Rüütli ja Meri. Hästi müüb ka Laine spaahotelli viiepäevane ravipakett Haapsalus.

Esta kinnitusel eelistavad kliendid reisimisel turvalisust. Sellega on viimasel ajal olnud küll keerulisemad lood, kuid Türgi pakette ostetakse jätkuvalt. “Oleme proovinud erinevaid pakkumisi nagu kruiisid ja kaugsihtkohad, kuid Osturalli toode peab olema lihtne, kiiresti müüdav ja hea hinnaga,” sedastas Krista Esta.