﻿Päevakeskuses näeb südamega tehtud kunsti

Kuressaare päevakeskuses avati kolmapäeval pidulikult Aili Jungi juhendatavas kunstiringis valminud tööde näitus.

“Olen väga rahul. Nad teevad kõik, mis ma ütlen, ja igaüks neist on omaette kunstnik,” ütles Aili Jung näituse avamisel. Kunstiringis osalevad Leili Poopuu, Anne Tiitson, Elna Mitt, Anne-Mari Masing, Elje Laht, Laide Pugi ja Miralda Matt. Nende maalid on päevakeskuse saali tagumisse nurka üles pandud antud ülesannete järjekorras. Teemadeks olid kunstiringis näiteks naistepäev, Kuke aasta, vabariigi aastapäev ja monokroomne pilt.

Aili Jung tõi välja, et kunstiringi juhendamine on ka teda ennast õpetanud. “Igati rikastav kogemus,” selgitas ta, viidates, et tema õpilased lähenevad ülesannetele igaüks omal moel.

Lisaks kunstiringi liikmete töödele on näitusel väljas ka kangastelgedel kudumise ringis valminud sallid ja mõned pooleliolevad tööd. Ka seda ringi juhendab Aili Jung, kes on hariduselt tekstiilikunstnik. Kangastelgede ringis käivad Ene Amos, Terje Leib, Anne Kokk, Signe Mehik ja Virve Mätlik.

Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter tundis heameelt, et inimesed päevakeskuses tõelise kunstniku käe all oma oskusi arendavad. Näituse puhul üllatas teda meeldivalt lisaks kunstitööde ilule ka nende hulk: “Üllatav produktiivsus!”