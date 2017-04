EKRE-t juhib kirikumees

Maria Kaljuste ja Margus Kuuse lahkumise järel juhib EKRE Saaremaa piirkonda Meelis Malk. Saaremaa ekrelaste ajutine esimees elab Läänemaal Hanila vallas. Ta on ka sealse vallavolikogu liige. Ametilt on Malk diakon.



Malk ütles Saarte Häälele, et piirkonna juhtimine langes tema õlule põhikirjast tulenevalt ja uue juhi valimiseks enne sügist erakorralist piirkonna üldkogu kokku kutsuma ei hakata.

Kolmapäeval Saaremaad väisanud ja piirkonna juhatusega kohtunud erakonna esimees Mart Helme andis Malga sõnul ülevaate nn Kaljuste skandaalist ja ühiselt arutati erakonna pühapäeval toimuva kongressiga seotud küsimusi.

Küsimusele, kas juhatuse endise esimehe Maria Kaljuste lahkumisega seotud emotsioonid ja süüdistused võivad piirkonda kahjustada, vastas Malk, et tema kahju ei näe, pigem oli juhtum hoopiski positiivne. “Iga reklaam on reklaam, olgu või negatiivne reklaam,” nentis ta.

Mis puutub kohalikesse valimistesse, tuleb EKRE Malga kinnitusel kindlasti välja oma nimekirjaga, kuid täpsemalt oli ta valmis sel teemal rääkima pärast erakonna kongressi.

Malk on EKRE juhtkonnaga heades suhetes. Seda näitab ka see, et Karuse kirik sai riigikogulaste eelmise aasta katuserahade jagamisel 5000 eurot talvekiriku heaks. Samal ajal jäi Saaremaa piirkond tühjade pihkudega, kuigi taotlus oli tehtud Saaremaa lasterikaste ühenduse liikmete hambaravi toetamiseks.

Mehis Tulk, Raul Vinni