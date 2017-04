GENIAALSUSEST JA LOLLUSEST: Telefon autost, mõtted peast!

Alates tänasest saab Saarte Hääle arvamusleheküljel üle nädala ilmuvas kolumnis “Geniaalsusest ja lollusest” sõna muusika- ja majandusharidusega Erki Aavik, kes oma igapäevatööd teeb Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi osakonnajuhatajana.



Inimeste, eriti nooremate hea rüht kaob, sest kuidas sa ikka sirge selja ja hoogsa sammuga samaaegselt sõrmega ekraani silitad?! Aga selle ekraaniga seadme vahendusel on pidev suhtlemine hädavajalik. Nutiajastu on pöördumatult kohal.

Pole veel sadat aastatki, kui Ilja Ilf ja Jevgeni Petrov alustasid oma suurepärast raamatut “Kuldvasikas” sõnadega: “Jalakäijaid peab armastama. Jalakäijad moodustavad suurema osa inimkonnast. Vähe sellest – inimkonna parema osa! Jalakäijad lõid maailma.

Ja kui meie planeet oli valmis, kui meie planeet oli saanud võrdlemisi korraliku ilme, siis ilmusid autosõitjad.”

Ja kui ilmusid raadiotelefonid, siis ei kulunud kaua, kui tähtsuse rõhutamiseks kasutatud fraas “helistan autost” muutus pigem naeruväärseks – helista, kust tahes!

Hands-free muutus kohustuslikuks. Mõistlik – autosohvril olgu käed ikka rooli ja juhthoobade jaoks!

Hiljuti kuulsin raadiost, et telefonid on autos üleüldse ohtlikud, olgu käed kui tahes vabad: telefoniga kõneldes lähevad mõtted mujale; tähelepanu hajub ja inimene sõitvat telefoniga rääkides justnagu tunnelis; kunagi ei tea, missugune uudis telefonist tuleb… Kõik õige jutt.

Kui telefon on keelatud, siis jõuab järg arvatavasti raadio kätte. Raadiot kuulates on tähelepanu kindlasti hajutatud. Kui sealt kostab (mõttetu!) taustamuusika, siis lisandub veel ka stress. Ja kes teab, milliseid uudiseid raadiostki tuleb?! Hoidku, et seda ei juhtuks, aga kui mõni tuntud ja armastatud isik meie hulgast lahkub, siis võidakse sellest ju raadiost teatada, nii et lähedane – tütar või poeg või abikaasa – ei olegi sellest veel kuulnud. Ja kuidas selline šokk autot juhtides mõjub?! Nii jätame määramata hulga häid inimesi tõenäolise autoõnnetuse ohvriteks! Võimalusi on lugematult. (Moodsates autodes on ju ka teleka- ja multimeediaekraanid, mis sest, et reisijatele mõeldud – teave ja helid jõuavad ka autojuhi kõrvu!)

Kui oleme autodest ka raadiod ja muud tänased helitekitajad likvideerinud, siis läheme ikka edasi! – Sempre avanti!, nagu kõlas kommunistide itaaliakeelne võitlushüüd. Mida kõike ei või kaasreisijad oma mõtlematuses autojuhile öelda!

Ma ei hakka siin õigeid näiteid toomagi, kuid kujutlegem autorooli hoidvat mehekest, kes oma kaasasõitva kaasa on välja vihastanud… või siis vastupidi, tasane perenaine rooli keeramas ja õlleuimane rallisõbrast “peremees” teda kõrval “juhendamas”…

Niisiis – keelame kaasasõitjail suupaotamise! Aga – analoogselt käed-vabaks seadmetega – kui vaikimiskohustus on natuke aega kehtinud, siis keelame kaasreisijad üldse, sest mõni ei pea äkki keelust kinni! Ja nüüd, kus autos on üksindus ja üldine vaikus, on järg autojuhi mõtete käes – mõelge, mis mõtteid võib tal üksinduses ja vaikuses sõites pähe tulla! Ja kuidas see võib talle mõjuda! Koguni šokeerivalt!

Niisiis autojuhil mõtted peast!

Ja siis on järg samuti liikluses osalevate jalgratturite ja jala­käijate käes.