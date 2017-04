JUHTKIRI: Linnaloomad

“Põdral maja metsa sees” oskavad ümiseda ilmselt kõik. Nüüd on üks põder end sisse seadnud lausa linnas, tõsi küll, Kuressaare äärelinnas, üllatades KG terviserajal liikuvaid inimesi.

End linnas sisse seadnud metsloomad pole iseenesest midagi erilist. On Kuressaareski oma linnarebased, eramute aedades oma asju ajavatest linnasiilidest rääkimata.

Lossipargis elanud rebasepesakond ja KG tervisepargis koolipoisi jope näpanud reinuvader jõudsid koguni leheveergudele.

Kust söakas ja uudishimulik põder linna sattus – kes see täpselt teab. Loomale paistab aga Kuressaare elu sobivat. Teine asi, kas kahejalgsetele meeldib see, et pirakas “metsaelukas” end linnas sisse seadnud on. Iseäranis autorooli keerajaile – tuleb ju nüüd Roomassaares ja Marientalis sõites iseäranis ettevaatlik olla. Põder ju liiklusreegleid ei tunne.