Kordoni müük tähendab linnujaamale luigelaulu

Siseministeeriumi plaanib anda endise Sääre piirivalvekordoni varad üle Riigi Kinnisvara AS-le, mis toob suure tõenäosusega kaasa Saaremaa ainsa linnujaama likvideerimise.

Kuna kordonis tegutseva MTÜ-ga Sõrve linnujaam lõppes 31. märtsil leping, tahab siseministeerium kinnistu mittevajaliku varana anda Riigi Kinnisvara AS-le. Seejärel läheb vara oksjonile. MTÜ rentis kompleksi Sõrve linnujaama tegevuseks ajaloo- ja loodus- ning militaarmuuseumi pidamiseks.

Linnujaama juht Mati Martinson avaldas lootust, et kõik ei ole veel kadunud. Küsimusele, kas vara müüki panek võib tuleneda kinnisvarafirmade survest riigiasutustele, ei osanud Martinson vastata. Kinnisvarafirmade huvile võib aga viidata alles sel nädalal Saarte Hääles ilmunud uudis, kus möödunud aastal RMK oksjonilt 47 000 euro eest ostetud ilmajaama korterelamu Sääre tipus on nüüd müügis ligi kolm korda suurema summa eest.

Küll aga soovitas Martinson mitte seostada kordonit ainult linnujaamaga. Lisaks tegutsevad seal Veeteede Ameti DGPS-tugijaam, radarimastis asub Kaitseliidu sideantenn ja MarineTraffic sideantenn ning raadiomastis Tele2 saatja.

Sõrve linnujaamas on aastaid peetud noortelaagreid ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi bioloogiapraktikume. Alates 2012. aastast paikneb seal riiklik ööliblikate seirepunkt. Linnujaama ülesannete hulka kuulub õlireostuse seire tegemine ja linnujaamas on hoiul inventar linnuhaigla avamiseks.

Märtsis palus Martinson keskkonnaministeeriumilt kordoni kinnistu üle võtta, et sealseid tegevusi säilitada. Keskkonnaminister Marko Pomerants selgitas Saarte Häälele, et kordoni kinnistu üleandmine keskkonnaministeeriumile ei muudaks olulisel määral praegust olukorda.

“Ka meie peame hoonestatud kinnistud Riigi Kinnisvara AS-le üle andma ega saa kinnistut endale üürile võtta,” kinnitas Pomerants. Kui riik annab RKASile üle mittevajaliku kinnisasja, on Riigi Kinnisvara otsustada, kas ta paneb selle müüki või jätab oma arendus- või üüriportfelli.

Marko Pomerantsi sõnul hindab keskkonnaministeerium kõrgelt Sõrve linnujaamaga seotud inimeste tegevust ja nende tublit tööd hoonete korrashoidmisel. Ta peab väga oluliseks, et see jätkuks ka edaspidi. Otsime MTÜ Sõrve Linnujaama jaoks võimalikult optimaalset lahendust, sõnas minister.

1978. aastast alguse saanud Sõrve linnujaam tegutseb endises piirivalvekordonis 1998. aastast, rentides piirivalvelt kolme tühjalt seisvat ohvitseride elamut. Linnujaam on vanu hooneid oma vahenditest renoveerinud ja makstud ka hoonestusõiguse tasu.

Sõrve säär on parim paik



Sõrve säär on Eestis üks paremaid ja pikema ajalooga lindude rände jälgimise kohti. Seal on pikka aega tehtud nii vaatlusi kui ka linde märgistatud. Sõrve linnujaam on ornitoloogi­dele välibaas, kus saab peatuda ja ööbida. Loendused hakkavad peale juba enne päiksetõusu ja on hea kui saab olla kohapeal. Oleks kahju, kui selline koht oma võimalustega ära kaob.

Margus Ots, Eesti Ornitoloogiaühing nõukogu liige