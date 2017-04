Kultusekivi varastati paljaks

Muhus Aljava külas asuvalt Ukukivilt on kadunud kõik sinna iidse kombe kohaselt ohvriks jäetud rahad. Paljud neist olid ohvrikivil olnud paarkümmend aastat, ilma et võõras käsi oleks nende järele sirutunud.



Raha kadumise avastas Maarika Mesipuu-Veebel, kes oma sõnul külastab kivi tihti.

“Ukukivi on lagedaks tehtud. Kohutav. Mitte midagi pole seal järel, mis enne oli aastate jooksul sinna jäetud,” kirjeldas Mesipuu-Veebel avanenud pilti.

“Sellist riisumist pole seal kunagi olnud,” kinnitas kivi sage külastaja.

Sama kinnitas kirjanik Katrin Pauts, kelle teoses “Tulekandja” oli kivil suur roll. Tema käis mälestiseks tunnistatud ja spetsialistide hinnangul 2000 aastat järjepanu kasutuses olnud kivi juures tihti just raamatu jaoks inspiratsiooni kogumas.

“Alati oli kivi paksult kaetud müntidega, mis õhtupäikeses hiilgasid,” meenutas Pauts. Tema sõnul saaks kivil olnud raha eest heal juhul paar kuuspakki õlut, iseasi kui kaua piksejumalalt annid varastanud kodanikul võidurõõmu jätkub.

“Juhul kui ta sai idee minu raamatust, olgu teadmiseks, et needuse osa pole väljamõeldis. Vanarahva juttude järgi tabab kivilt anni võtnud inimest ja tema lähedasi peagi midagi kohutavat,” ütles Pauts ja lisas, et igaüks teab ise, kuidas ta esivanemate pärandisse ja sellega seotud legendidesse suhtub.

“Minagi tean, et seal kivi juures midagi on. Kord sattusin õhtuhämaras Ukukivi juures mobiilileviauku ja mul lendas kannul üks kummaline lind, kuni alles poolel teel koju levi tagasi tuli,” meenutas ta. Oma sõnul ta tavaliselt igasugu sääraseid asju ei usu, aga see jätnud kõheda tunde ja edaspidi on ka Pauts kivile alati münte toonud.

Saarte Hääl uuris, et kas ka vallavalitsusse on miskit kuulda olnud kultusekivi raharöövist. Vallavanem Raido Liitmäe ütles, et ei külavahel ega saunas pole selle kohta jutte liikunud.

Püha paik



Algselt on ka Aljavas, hea väeväljaga kohal olnud püha hiiemetsa tukk, mis on hilisema maaharimise käigus hävitatud.

Nõukogude ajal taheti kivi maaparandusega seoses kohalt ära vedada, kuid külarahvas astus vahele. Koht võeti arheoloogilise muinsuse – väikeselohulise kultuskivina – kaitse alla. Kivi peal on tõepoolest näha väikesed lohud. Ukukivi on ohvrikohana kasutusel tänapäevani, andideks on viimasel ajal pandud peamiselt münte, aga ka õlut. Kivilt andide äravõtmine või eemaldamine on keelatud, kuna usutakse, et see võib kahjustada seda, kes keelule vastupidiselt käitub.

Allikas: Muhu muuseum