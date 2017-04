Muuseumi majandusjuht rühib tööjuubeli poole

Tanja Bõstrov on Saaremaa muuseumis töötanud kuu aega rohkem kui 47 aastat ja loodab, et saab samas asutuses ka poolsajandi tööjuubeli ära tähistada.

“Ise mõtlen küll, et pean pool sajandit vastu ja lähen siis pensionile,” muigab krapsakas majandusjuhataja. “Eks näe, kas veab välja.” Tegelikult tahtis nooruke Tanja hoopis õmblejaks saada ja viis isegi Tallinnas õmbluskooli paberid sisse. Kuigi ta oli enne seda juba aastakese töötanud Saare kombinaadis, tõmbas plaanile kriipsu peale kunagine silmavigastus, mille tõttu kool ei pidanud teda õmbleja ametisse kõlbulikuks. Seejärel ta muuseumi kantseleisse sattuski.

Kolm päeva proovi



Ametlikult asus Tanja tööle 1. märtsist 1970, enne seda tuli direktor Linna nõudmisel läbi teha kolm päeva prooviaega. Ametinimetus oli küll noorem teaduslik töötaja, aga teadusega ei olnud tööl, fotode ja museaalide inventeerimisel, väga suurt pistmist. Lihtsalt öeldes tegeles ta fotode ja näiteks rahvariiete kirjeldamisega. Kui tänapäeval on selleks infosüsteem MUIS, siis toona kanti kirjeldused ja museaalide ümberjoonistused vastavasse raamatusse käsitsi.

Sel ajal oli Saaremaa muuseumi kantseleis ametis täpselt viis inimest – lisaks direktor Timoteus Linnale Hilja Pruul, Arnold Allik, Elvi Viira ja Elviira Ella – ning töötajad mahtusid ära väikesesse majja praeguse kantseleihoone kõrval. Lossivallide vahele jäävat territooriumi, mille kohta võis tollal kasutada pigem sõna “mets”, jagati Nõukogude sõjakomissariaadiga, praeguses arhiivraamatukogu majas asus aga rajooniarhiiv.

Tanja mäletab hästi, kuidas ohvitseriprouad praeguse kantseleihoone tagahoovis kevaditi, tipskingad jalas, peenraid tegid ja seemneid maha panid. Sellega asi paraku piirdus, sest maltsa polnud hiljem kedagi kitkumas, saagi koristamisest rääkimata.

Tanja on näinud, kuidas muuseum kui asutus aastate jooksul muutunud on. Ta nendib, et teadustöö läks käima 1974. aastal, kui muuseumi tuli tööle Olavi Pesti, muuseumi kiirem, et mitte ütelda tormilisem areng algas aga Endel Püüa direktoriks saamisega 1988. aastal.

Pärast majandusjuhataja Erna Salumäe siirdumist tavandinõukogusse 1985. aastal sai Tanjast tema järglane ja tööd on jätkunud tänaseni. Küsimus, mida teeb muuseumi majandusjuhataja, ajab Tanja esimese hooga naerma. “Tõepoolest, mida ta siis teeb? Võib-olla, kui ta ära kaotada, ei juhtukski midagi,” muigab ta. Tegelikult majandusjuhatajal ülesandeid jagub. “See on nähtamatu töö, mis nurgas hunnikus ei seisa,” ütleb ta ise.

Silm tuleb peal hoida koristajate ja töömeeste töövahenditel-materjalidel, igapäevastel olmetarvetel, suveniiripoel, kohvikul, kioskil ja kõige sellega seotud arvepidamisel. Viimane on tänapäeval tänu arvutile lihtsam, vanasti sai paberites mõnikord terve päev kadunud kopikat taga otsitud. Majandusjuhataja jälgimise all on ka muuseumi arhiiv, aga ka kõikvõimalikud lossihoovis toimuvad suvetuurid ja kontserdid, mida viimasel ajal on, tõsi küll, kaunis väheks jäänud. Samuti tuleb Tanjaga asju ajada lossi ruumide üürimisel, olgu siis mõneks ürituseks või pidulikuks sündmuseks, nagu abielu registreerimine.

Käed tuleb külge panna ka näituste ülespanemisel või ekspositsiooni sättimisel. “Meil teevad kõik kõike,” sõnab Tanja ja meenutab, et kuni eelmise sajandi 90. aastate keskpaigani, kui asuti veel vanas majas, kus köeti ahje, tuli kogu kollektiiviga isegi küttepuid teha.

Hooldustööd rohkem



Nüüd, kus kindluse territoorium on tervenisti muuseumi hallata, on majandusjuhataja korraldatavat hooldustööd rohkem, eriti pärast seda, kui mets vallidelt maha võeti. “Turistide silmanägemine on väga terav,” tõdeb Tanja ja lisab, et tihtipeale on meie oma inimesed need, kes mõtlematusest probleeme tekitavad. “Keegi jookseb enne kontserti poriste jalgadega üle pinkide ja juba on häda, miks hoov koristamata on, kuigi hommikul sai kõik korda tehtud,” toob ta näite.

Muuseumirahva traditsioonidest märgib Tanja ära ühised kohvijoomised-infominutid. Need toimuvad igal ennelõunal kell üksteist ja pärastlõunal kell neli. “Siis räägitakse, mis tarvis, ja kõik inimesed saavad ikka korra omavahel kokku. On teada, et sel ajal on kõik majas ja seepärast katsutakse oma tegemised sättida nii, et kohal olla,” sõnab ta.